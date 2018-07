Neymar bráni svoj štýl hry, súperi ho často faulujú

Neymar videl vtipy na margo teatrálnych pádoch, berie ich s nadhľadom.

22. júl 2018 o 14:41 SITA

PARÍŽ. Brazílsky futbalista Neymar sa bráni voči obvineniam zo simulovania a naopak tvrdí, že súperi by s ním mohli zaobchádzať ohľaduplnejšie.

Dvadsaťšesťročný útočník koncom februára utrpel fraktúru piatej metatarzálnej kostičky v chodidle a bol ohrozený jeho štart na majstrovstvách sveta 2018 v Rusku.

Šampionát napokon stihol, no viac ako futbalovými výkonmi zaujal hereckými vložkami, ktorými sa prezentoval v každom zápase Brazílie.

Hra založená na obchádzaní súperov

Stovky ľudí po celom svete si začalo z Neymara a jeho teatrálnych pádov robiť posmešky, stal sa terčom rôznych vtipov, ale i nevraživosti. Samotný futbalista sa cíti byť poškodený.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Tie vtipy som videl, ale beriem to s nadhľadom. Moja hra je založená na obchádzaní súperov. Nemôžem sa iba postaviť pred neho a povedať mu, že chcem dať gól. Preto sa ho snažím obísť, a keď som rýchlejší ako on, jeho jediná možnosť je faulovať ma," vysvetlil Neymar pre portál goal.com.

"Myslíte si, že sa stále chcem dostať do súbojov so súpermi? Nie, bolí to. Po zápasoch si chladím bolestivé rany ľadom a niekedy mi to zaberie naozaj veľa času. Je to zložité, ale kto to nezažije, nikdy to nepochopí," uviedol Neymar.

Podpora od Alvesa

Hviezda PSG má podporu aj zo strany spoluhráčov. Brazílsky obranca parížskeho klubu Dani Alves verí, že na jeho krajana je sústredená priveľká pozornosť.

"Za všetko ho verejnosť kritizuje. Keď prejaví emócie, či si prefarbí vlasy. Chcel by som vidieť týchto ľudí na jeho mieste. Kritizovanie je prejav slabosti. Kritizovať niekoho je jednoduché, ale sú to práve hráči ako on, ktorí robia futbal úžasným," vyhlásil Alves.