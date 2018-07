Lačný prestúpil zo Žiliny do gruzínskeho Torpeda Kutaisi

Lačný už hral aj v Česku, Škótsku, Bielorusku, Kazachstane či Poľsku.

22. júl 2018 o 15:31 SITA

KUTAISI. Kariéra slovenského futbalistu Miloša Lačného bude pokračovať v gruzínskom tíme Torpedo Kutaisi.

S tamojším šampiónom podpísal skúsený útočník zmluvu na jeden rok. V uplynulej sezóne hral za MFK Ružomberok a MŠK Žilina, ale v najvyššej slovenskej súťaži strelil iba jeden gól.

"Vybrali si ma sami. Dokonca tamojší tréner. Spojil sa aj s Vladimírom Weissom st., ktorý v krajine pôsobí ako reprezentačný kouč. Dúfam, že o mne hovorili iba v dobrom," prezradil pre sport.sk Lačný.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Kutaisi má investora a plány

Prečítajte si tiež: Hornyák oslavoval ako Mourinho a skončil na tribúne

V novom tíme chce nadviazať na vlaňajšiu majstrovskú sezónu.

"Presvedčilo ma jednoznačné umiestnenie Torpeda v uplynulom ročníku. Vyhrali ligu, a tak majú miestenku v pohárovej Európe. To je pre mňa výzva. Liga majstrov je už pasé, keďže mužstvo nestačilo na Šerif Tiraspoľ. Trochu ma mrzí, že som tímu nemohol pomôcť. V Torpede sa mi snažili rýchlo vybaviť papierové záležitosti, aby som mohol hneď hrať. Napokon to vtedy zamietla UEFA," dodal.

Lačný už hral okrem vlasti aj v Česku, Škótsku, Bielorusku, Kazachstane či Poľsku. V Gruzínsku bude pôsobiť premiérovo.

"Mám za sebou lekársku prehliadku a teraz čakám na mužstvo, kedy priletí, aby som sa mohol k nemu pripojiť. Klub má čínskeho investora, a tak aj vysoké ambície. Chcel kompletne zrekonštruovať štadión. Určite po poslednom titule plánujú zostať silní, no liga je rozbehnutá. Odohralo sa už osemnásť kôl, takže všetko sa uvidí," objasnil Lačný.

Škoda zranenia v Žiline

Hoci pôsobenie v Žiline v uplynulej sezóne mu nevyšlo ideálne, na klub spod Dubňa bude spomínať v dobrom.

"Žilina mi dala veľmi veľa. Nie len mne, ale aj Samuelovi Mrázovi, Dávid Hanckovi či ostatným, ktorí - pozrite, kde skončili. Tréner Adrián Guľa vie byť nesmiernym futbalovým mimozemšťanom a práve to ma tam aj lákalo. Bohužiaľ, zranil som sa. A aj keď som pracoval na sebe, bolo už neskoro. Žilina má zakódovaný svoj systém a všetky ostatné kluby by sa jej mali snažiť priblížiť," vyhlásil rodák z Levoče.

Matador Lačný na diaľku podpichol aj niekdajšieho spoluhráča a najlepšieho strelca Fortuna ligy 2017/2018 Samuela Mráza.

"Hrali sme super, mali sme aj veľa šancí. 'Mrázik' sa ich snažil premieňať. Aj preto odišiel do Empoli - ak by premenil všetko, možno skončí v AC Miláno. Vážne, vyhoreli sme najmä na nepremenených šanciach. Napokon z toho nebola ani Európa. Pre Žilinu je to smútok, no každá nová sezóna je zároveň novou etapou a výzvu. MŠK budem držať palce," uzavrel 30-ročný útočník.