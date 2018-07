Hamilton sa stal víťazom Veľkej ceny Nemecka, Vettel havaroval

Hlasy po pretekoch:

Lewis Hamilton, 1. miesto: "Bolo to veľmi ťažké z takej pozície, ale vždy musíte veriť. Boli sme pokojní a silu mi dávalo aj mnoho fanúšikov. Možno mi pomohli aj modlitby pred pretekmi. Celý tím aj auto fungovali výborne, som za to veľmi vďačný. Bolo to ťažké v týchto podmienkach, ale keď začalo pršať, vedel som, že mám dobrú pozíciu."

Valtteri Bottas, 2. miesto: "Keď vypadol Sebastian, vedel som, že je šanca na víťazstvo. To si však ustrážil Lewis. Pre náš tím je toto skvelý výsledok. Hneď po odchode bezpečnostného vozidla sme mali menšiu bitku, ale potom nám tím povedal, že nemáme súťažiť. Chápem to."

Kimi Räikkönen, 3. miesto: "Vyzeralo to, že pôjdem na dve zastávky. Boli to ťažké, nepredvídateľné preteky. Valtteri ma predstihol v čase, keď som predbiehal jeden zo Sauberov. Som sklamaný z výsledku, nabudúce sa pokúsime o lepší."