Šliapať v úniku? Je to nudné, vraví Sagan

Cez víkend nelenil. Majster sveta najazdil za dva dni dvesto kilometrov v únikoch.

22. júl 2018 o 18:54 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. „Sagan zase v úniku. To je neuveriteľné. Som jeho najväčší fanúšik,“ napísal bývalý profesionál Jens Voigt na twitteri.

Nie je sám, kto obdivuje Saganove výkony na Tour de France 2018.

V oboch víkendových etapách šiel Sagan odvážne do únikov. Spolu šliapal pred pelotónom cez víkend vyše dvesto kilometrov. V sobotu však vraj na to pred štartom vôbec nemyslel.

„Nemal som v pláne jazdiť vpredu, ale asi to nebolo náročnejšie, ako keby som zostal v pelotóne,“ komentoval pre oficiálnu stránku Tour.

Nakoniec dokonca nebol ďaleko od víťazstva, hoci pôvodne sám myslel, že súperi mu v stúpaní tesne pred cieľom nedajú šancu.

Za víťazom sobotňajšej 14. etapy Španielom Frailem zaostal o 12 sekúnd.

Veľmi túžil vyhrať

„Šliapať celý deň v úniku bolo dosť nudné. Najskôr som si myslel, že v poslednom stúpaní mi všetci ujdú. Ale päť kilometrov pred cieľom som sa rozhodol, že to skúsim a zabojujem, hoci to bude bolieť. Keď som sa dostal na vrchol, zaútočil som, ale už to nestačilo. Veľmi som chcel zvíťaziť,“ komentoval Sagan sobotňajšiu etapu na facebooku.

„Bol to ťažký kopec a vo finále fúkal silný protivietor," povedal Sagan. Štvrté miesto bol však skvelý výsledok.

Nedeľňajšia etapa bola náročnejšia, a hoci Sagan znovu bojoval v úniku, v poslednom stúpaní mu došli sily. Za súpermi nakoniec zaostal a do cieľa prišiel s trinásťminútovou stratou.

„Dnes bolo zvlášť ťažké dostať sa do úniku. Najmä preto, že sme tam chceli dostať aj Rafala Majku. Keď sa nakoniec skupina vytvorila, snažili sme sa kontrolovať situáciu, pretože niektorí pretekári sa snažili ďalej útočiť a my sme chceli, aby ostala skupina pokope až po posledný kopec. To stúpanie už bolo pre mňa príliš ťažké, tak som zvoľnil,“ opisoval nedeľňajšiu etapu Sagan pre oficiálnu stránku Tour.

V nedeľu sa z víťazstva tešil Magnus Cort Nielsen. Je to prvé víťazstvo dánskeho cyklistu v etape na Tour od roku 2009.

"Bolo to perfektné. Už pred Tour sme vedeli, že táto etapa je ako pre mňa a všetko nám vyšlo," tešil sa Nielsen.

Chýba mu 9 bodov

Tour de France má za sebou len niečo vyše dvoch tretín trasy, ale je blízko k tomu, aby spoznala prvého víťaza jednej z hlavných súťaží.

Peter Sagan má zelený dres na dosah. K víťazstvu mu chýba 9 bodov. Alexander Kristoff za majstrom sveta zaostáva o 282 bodov. Teoreticky ho môže predbehnúť, ak by vyhral všetky zvyšné etapy aj prémie (290 b).

O teoretickú šancu Nór príde, ak v najbližšej etape nebude bodovať.

Dominanciu Sagana potvrdzuje to, že už teraz má o 82 bodov viac ako vlaňajší víťaz Michael Matthews. V nedeľu odjazdil na Tour jubilejný stý deň v zelenom.

Štart ako vo formule 1

Žltý dres do tretieho týždňa na Tour priviezol Geraint Thomas. V pyrenejských etapách sa ešte očakáva veľký boj o titul z tohtoročnej Tour.

V pondelok je voľný deň. V utorok čaká na cyklistov prvá pyrenejská etapa. Z trojice horských je skôr tá ľahšia.

Z troch stúpaní je najnáročnejšie Col du Portillon (8,3 km so sklonom 7,1 %). Cieľ v Bagneres de Luchon je po dlhom zjazde.

Najatraktívnejšia z pyrenejských etáp by mala byť stredajšia. Má len 65 km a vedie cez tri náročné stúpania. Špeciálny bude aj štart tejto etapy. Bude pripomínať automobilové preteky.

Prvých 20 jazdcov bude zoradených na štarte podľa celkového poradia. Za nimi má byť s istým odstupom skupina ďalších cyklistov. Prečo také teátro? Štart etapy je rovno do kopca a favoriti budú vpredu, aby mohli hneď útočiť.