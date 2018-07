Hamiltonovi hrozila penalizácia a strata víťazstva, nakoniec ho nepotrestali

Vyšetrovali ho za manéver v boxovej uličke.

22. júl 2018 o 20:53 TASR

HOCKENHEIM. Lewis Hamilton, ktorý sa v nedeľu stal víťazom Veľkej ceny Nemecka F1 na okruhu Hockenheim, mohol reálne o svoj triumf prísť.

Tesne po skončení pretekov ho začali komisári vyšetrovať pre porušenie pravidiel. Hamilton sa totiž rozhodol ísť do boxov, vošiel do uličky, no následne sa vrátil naspäť na trať poza vytýčený stĺpik a cez bielu čiaru. Reálne hrozilo, že pre dodatočnú penalizáciu príde o víťazstvo.

Komisári však k trestu nepristúpili, pričom zohľadnili aj niekoľko poľahčujúcich okolností. Jazdec aj tím priznali chybu.

V inkriminovanom momente sa nestihli rýchlo dohodnúť, či má Hamilton zostať na trati, alebo prísť do boxov. Navyše sa to stalo za safety carom, teda počas zníženej rýchlosti.

Počas tohto manévru britský jazdec nikoho neohrozil a môže sa radovať zo 66. triumfu v kariére.