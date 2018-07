Slovan prehrával v Zlatých Moravciach, odpovedal štyrmi gólmi

Dunajská Streda tesne zvíťazila v Podbrezovej v úvodnom kole Fortuna ligy.

22. júl 2018 o 21:24 (aktualizované 22. júl 2018 o 22:12) SITA, TASR



ZLATÉ MORAVCE. Futbalisti Slovana Bratislava vstúpili do nového ročníka Fortuna ligy víťazstvom 4:1 na pôde Zlatých Moraviec v nedeľňajšom dueli 1. kola.

Tréner úradujúceho vicemajstra Martin Ševela spravil oproti odvetnému stretnutiu prvého predkola Európskej ligy len jednu zmenu v zostave, keď Aleksandara Čavriča na pravej strane zálohy nahradil Boris Cmiljanič.

Vedenia sa napriek tomu ujali domáci, keď v 14. min rozvlnil sieť Šullovej bránky Jakub Brašeň. Radosť miestnych fanúšikov však trvala len krátko, už o minútu neskôr vyrovnal Dávid Holman.

Do kabín obidva tímy odchádzali za nerozhodného stavu.

V druhom polčase boli Slovan aktívnejší ako súper a hernú prevahu pretavili aj do úspešnej koncovky. Gólovo sa presadili Boris Cmiljanič v 54. a striedajúci Vukan Savičevič v 63. min. Jednoznačný triumf Slovana zavŕšil v 72. min Andraž Šporar.

Hlasy:

Juraj Jarábek, tréner Zlatých Moraviec: "Moji hráči ma milo prekvapili, za prvý polčas ich musím pochváliť. Nemalo by sa stávať, že dostaneme vyrovnávajúci gól hneď po našom vedúcom. Druhý polčas Slovan preukázal kvalitu a dokázal streliť tri góly."

Martin Ševela, tréner Slovana: "V prvom polčase sme to neboli my. Hrali sme na veľa prihrávok, súper stíhal dostupovať a dostal sa aj do vedenia. Bleskurýchle sme však reagovali vyrovnávajúcim gólom. V druhom polčase to bol Slovan, aký by sme chceli vidieť. Dali sme tri góly a bola tam jasná dominancia."

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - ŠK Slovan Bratislava 1:4 (1:1) Góly: 14. Brašeň - 15. D. Holman, 54. Cmiljanič, 63. V. Savičevič, 72. Šporar, ŽK: 30. Chren, 35. Ľ. Urgela, 50. B. Ľupták - 26. Nono, rozhodovali: Glova - E. Weiss, D. Hrčka, 2856 divákov Zlaté Moravce-Vráble: A. Chovan - Dimitrijevič, Banovič, Udeh, Chren - B. Ľupták (66. J. Casado) - Orávik, Ewerton Paixao da Silva, Ďubek (78. J. Švec), Brašeň - Ľ. Urgela (67. D. Richtárech) Slovan Bratislava: Šulla - Apau, Bajrič, Božikov, Suchockij - Nono - Cmiljanič (75. Dražič), Ibrahim Rabiu (59. V. Savičevič), D. Holman, Moha (84. Hološko) - Šporar

Dunajská Streda rozhodla v nadstavení

Úvodný zápas "železiarov" v sezóne vyvolal veľa zvedavosti, ako si poradia s účastníkom 2. predkola Európskej ligy.

V príprave neboli výsledky Podbrezovej presvedčivé, no hra proti ťažkým súperom uspokojila. Pri náročnom žrebe bude pre ňu každý jeden bod v úvodných troch zápasoch cenný.

Spočiatku sa v zápase z veľkej opatrnosti žiadna pozoruhodnejšia akcia nezrodila a čakalo sa na ňu dosť dlho. V 21. minúte prinútil domáceho brankára Kuciaka k zákroku Pačinda a loptu vyrazil na roh.

Ani strela Treťjakova zo značnej vzdialenosti Kuciaka nerozrušila. Veľa nádejných akcií sa skončilo predčasne len v náznakoch, ako napríklad Davisa v 28. minúte, no o minútu neskôr sa všetko zmenilo.

Skóre otvoril Pačinda, ktorý dorazil Kuciakom vyrazenú loptu po hlavičke Baya v podstate do prázdnej bránky. Domáci síce bojovali, no smerom dopredu boli dosť bezradní a nič nevymysleli.

Po prvom viac-menej nezáživnom polčase nezostávalo domácim iné, ako viac otvoriť hru a viac riskovať. Zahrmieť však mohlo opäť v ich bránke, keď v 48. minúte Pačinda len tesne minul zblízka.

Tento moment akoby nabudil "železiarov" a v 50. minúte Mikuš vyrovnal. Stačilo, aby Breznaníkov center z trestného kopu našiel jeho hlavu a Macej kapituloval.

V 66. minúte vyskúšal Kuciaka v bránke prekvapiť z diaľky Pačinda a aj ho prinútil k pohybu. Viac ho však mohla vystrašiť strela Vidu v 73. minúte, ktorá rozvlnila bočnú sieť. Zápas mohol rozhodnúť v 85. minúte Bayo, no trafil zblízka len brankára Kuciaka.

Nový tréner DAC Peter Hyballa nakoniec predsa len zažil premiéru s trojbodovým vyústením. V nadstavenom čase vyvolal veľkú radosť hostí K. Vida po tom, ako center Koštrnu brankár Kuciak len vyrazil rovno na jeho kopačku.

Hlasy:

Marek Fabuľa, tréner Podbrezovej: "Čakali sme náročný zápas proti kvalitnému súperovi. Prispôsobili sme tomu taktiku, v prechodovej fáze nám to však viazlo, preto sa zdalo, že súper bol v prvom polčase lepší. V útoku sme potrebovali barličku, po zmene strán nám vyšiel vstup, no škoda, že zápas rozhodla zbytočná chyba. Tieto zápasy hráčov posúvajú v kariére, nemali sme šťastie, no s výkonom som spokojný. Určite budeme naďalej pracovať, aby sme aj proti takýmto mužstvám zbierali body."

Peter Hyballa, tréner Dunajskej Stredy: "Sme radi, že sme zvíťazili, aj keď trochu so šťastím. Som len dva dni pri mužstve, naživo som ho videl v Tbilisi, v sobotu som mal s ním prvý tréning. Niečo sme si povedali o filozofii, o súperovi, nič viac sa nestihlo. Prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý, len bolo treba lopty dávať viac do krajov. Od mužstva chcem presne to, ako padol prvý gól, viac driblingu v šestnástke. V druhom polčase bol spočiatku lepší súper, zaslúžene vyrovnal, no záver patril nám. Išli sme do rizika, hrali sme na troch útočníkov, povzbudilo nás vylúčenie hráča súpera. Verím, že toto víťazstvo bude pre nás veľká vzpruha aj v zápasoch Európskej ligy."