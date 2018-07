Írsky expert: Saganovi po zmene systému nemá kto konkurovať

Podľa žurnalistu je Slovák najlepším cyklistom sveta.

23. júl 2018 o 15:03 SITA

CARCASSONNE. Cyklisti na Tour de France 2018 si v pondelok užívajú deň voľna. Po dvoch týždňoch v sedle je prakticky jasné, že Peter Sagan vyhrá šiesty raz zelený dres a vyrovná historické maximum Nemca Erika Zabela.

Jedinou podmienkou je, aby v nedeľu prišiel do cieľa na parížskom bulvári Champs-Élysées.

Ak je zrelaxovaný, vie, že vyhrá

Dvadsaťosemročný Slovák zažíva najúspešnejšiu Tour vo svojej kariére. Pred záverečným týždňom má na konte tri etapové víťazstvá, viac ešte v jednom ročníku nikdy nevyhral.

V bodovacej súťaži vedie s takmer nedostihnuteľným náskokom a v súboji o zelený dres môže utvoriť nový bodový rekord pretekov.

Navyše, celý cyklistický svet ohúril aj aktivitou v únikoch.

Navyše, celý cyklistický svet ohúril aj aktivitou v únikoch.

V rámci siedmich účasti na Tour dosiahol Sagan jedenásť etapových triumfov, v 42 prípadoch skončil na pódiu a 55-krát finišoval v najlepšej päťke.

"Je rovnako dobrý ako v minulých rokoch, má však oveľa viac sebavedomia, ktoré z neho robí prakticky nezdolateľného súpera. Pochopiteľne, istota v seba samého mu nikdy nechýbala, ale spomínate si ešte na Tour de France 2014 a 2015? Tam nedokázal vyhrať ani v jednej etape, buď mu chýbalo šťastie, alebo si zle načasoval šprint. Bol viac podráždený ako vysmiaty," povedal v rozhovore pre denník Pravda írsky cyklistický expert a novinár Cillian Kelly.

"Odvety však vyhral tri svetové šampionáty, nosí dúhový dres, má pocit, že už nemusí nikomu nič dokazovať. A keď je Sagan zrelaxovaný, vie, že vyhrá," pokračoval.

Jazdiť na celkové poradie? Bol by to omyl

Sagan s najväčšou pravdepodobnosťou vyrovná rekord Erika Zabela v počte víťazstiev v bodovacej súťaži.

Líder tímu Bora-Hansgrohe má na dosah šiesty zelený dres, a tak marí snahu organizátorov o to, aby bola táto súťaž dramatickejšia.

"Odkedy sa zmenil bodovací systém, nemá mu kto konkurovať. Sagan je ochotný bojovať v únikoch a získavať body na prémiách. Dominuje aj na cieľovej páske a je jedno, kto proti nemu stojí - či ide o rovinatý dojazd, alebo do kopca, zakaždým sa umiestni na pódiu, alebo zvíťazí," tvrdí Kelly.

“ Zrejme ešte neovládol tak veľa klasík, ako by si sám predstavoval - napríklad Miláno - San Remo. Ak nebude experimentovať, som presvedčený, že ovládne ešte niekoľko monumentov. „ Cillian Kelly, írsky expert

"Ak by sa však o body súperil iba v cieli, ako to bolo kedysi, potom by s ním trebárs Fernando Gaviria, Marcel Kittel či Dylan Groenwegen mohli súperiť. Ak sa to nezmení, Sagan bude vyhrávať každý rok," pokračoval Kelly.

Ír si myslí, že slovenský cyklista by sa nemal meniť na jazdca pre celkové víťazstvá.

"Bol by to veľký omyl. On predsa nemusí vyhrať Tour, aby nám dokázal, že je najlepší cyklista na svete. Lebo on ním v skutočnosti je už teraz. Mal by pokračovať v tom, čo robí - vyhrávať rovinaté šprinty, kopcovité dojazdy a jednodňové preteky," vraví Kelly.

"Zrejme ešte neovládol tak veľa klasík, ako by si sám predstavoval - napríklad Miláno - San Remo. Ak nebude experimentovať, som presvedčený, že ovládne ešte niekoľko monumentov," vyjadril sa skúsený žurnalista.

O víťazovi sa nerozhodne vo vysielačke

Zatiaľ čo pozornosť slovenských fanúšikov sa sústredí predovšetkým na Petra Sagana, zvyšok sveta bude v priebehu tretieho týždňa Tour de France zaujímať najmä súboj o celkové prvenstvo.

Aktuálne je lídrom pretekov Geraint Thomas pred tímovým kolegom zo Sky Christopherom Froomom a tretím Tomom Dumoulinom z družstva Sunweb.

"V pelotóne nastala veľmi zvláštna situácia. Jediný spôsob, ako dokáže Froome vyhrať Tour, je, že zaútočí na svojho tímového kolegu v žltom drese," priznáva Kelly.

"Niekoľkokrát sa o to už pokúsil, nemal však dostatočne silné nohy na to, aby sa odpútal. Vyzerá to tak, že ak sa Thomas dokáže udržať za Dumoulinovým kolesom, bude to on, kto vyhrá v Paríži. Rozhodne neočakávam, že sa rozhodne o šampiónovi vo vysielačke, bude to výkonnosť v pyrenejských kopcoch," dodal.