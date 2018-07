Hamšík: Odchod do Číny by mi zmenil život, Ancelotti ma presvedčil

Žiadny zo záujemcov nepredložil dostatočne výhodnú ponuku.

24. júl 2018 o 9:59 SITA

NEAPOL. Slovenský kapitán talianskeho futbalového klubu SSC Neapol Marek Hamšík potvrdil, že za jeho zotrvaním pod Vezuvom je nový tréner Carlo Ancelotti.

Čoskoro 31-ročný Banskobystričan mal namierené do Číny, ale Neapolčania nedostali adekvátnu ponuku na prestup a Ancelotti ho napokon presvedčil, aby zostal.

"Odchod do Číny by zmenil môj život. Nebudem to skrývať, verejne som povedal, že by som tam chcel ísť. Som však rád, že budem naďalej nosiť na sebe neapolský dres.

Tréner mi mnohokrát telefonoval, keď som bol na Slovensku a povedal, že ma chce v mužstve," vyhlásil Hamšík pre Sky Sport Italia.

Neapolský prezident Aurelio De Laurentiis v prípade Hamšíka deklaroval, že ho nepredá pod cenu 30 miliónov eur.

Jeden z jeho agentov Martin Petráš pre Radio Crc potvrdil, že žiadny zo záujemcov nepredložil dostatočne výhodnú ponuku.

"Na letnom transferovom trhu sa nikto taký neobjavil. Či bola ponuka vo výške 25 miliónov eur? Nie je to pravda, nikto toľko neponúkol.

Hovorilo sa o sumách približne 15 miliónov, možno 20 miliónov, ak by sa to rozložilo na niekoľko rokov, ale De Laurentiis bol zakaždým neoblomný," skonštatoval niekdajší slovenský reprezentant Martin Petráš.