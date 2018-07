Futbalista Legie po prehre s Trnavou skritizoval trénera i celý klub

Nepáči sa mu koncepcia klubu ani rozostavenie.

25. júl 2018 o 13:12 SITA

video //www.sme.sk/vp/36910/

VARŠAVA. Zatiaľ čo tréner Legie Varšava Dean Klafurič ospravedlňoval výkon svojich hráčov po prehre s Trnavou 0:2 v prvom zápase 2. predkola Ligy majstrov črevnou virózou, jeho zverenec Miroslav Radovič videl príčinu prehry inde.

Nepáčilo sa mu rozostavenie 3-5-2.

"Trnava nebola taká dobrá, ako sme my boli zlí. Nemali sme žiaden plán, našej hre chýbala myšlienka. Tréner je ten, kto vyberá rozostavenie a my sme si naňho nedokázali zvyknúť," priznal 34-ročný krídelník pre b92.net.

"Boli sme slabí v defenzíve, súperovi sme poskytli veľa priestoru. Ak by som sa k tomu mal vyjadriť, bol by som radšej, ak by sme hrali so štyrmi obrancami," pokračoval futbalista, ktorý do zápasu naskočil zo striedačky v 63. minúte.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Trnava po famóznom výkone šokovala oveľa bohatších Poliakov

Rozostavenie podľa neho nie je jediným problémom Legie. Skúsený Srb verí, že klub nemá nastavenú správnu koncepciu.

"Každoročne dochádza k veľkej obmene kádra. Príliš veľa hráčov príde a odíde. Pozrime sa na Viktoriu Plzeň, má polovičný rozpočet a v priebehu ostatných šiestich rokov sa vždy dostali do skupinovej fázy v pohárovej Európe. Majú stále tých istých hráčov, kým u nás vždy príde šesť až dvanásť nových futbalistov," zamyslel sa Radovič.

Ten nie je spokojný s letnými posilami, hoci medzi ne patrí aj najlepší strelec poľskej Ekstraklasy v uplynulej sezóne v drese Wisly Krakov Carlitos López.

"Legia nie je to isté, čo Wisla Krakov alebo Wisla Plock," uzavrel futbalista, ktorý v roku 2014 získal poľské občianstvo.

Radovič pôsobil v Legii Varšava v rokoch 2006-2015, následne sa do nej vrátil v roku 2016. Hral aj za Partizan Belehrad či Olimpiju Ľubľana.