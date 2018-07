O motiváciu majú postarané. Najväčšie šance má Slovan, prvý duel odohrá doma iba DAC

Slovenské kluby čaká 2. predkolo Európskej ligy.

25. júl 2018 o 23:45 TASR

BRATISLAVA. Vo štvrtok 26. júla sa trio slovenských klubov pokúsi priblížiť si postup do 3. predkola Európskej ligy UEFA 2018/2019.

Tak ako v 1. predkole nastúpia v prvom zápase doma iba futbalisti DAC Dunajská Streda, ktorí privítajú bieloruské Dinamo Minsk (21.00).

Úradujúci víťaz Slovnaft Cupu (tzv. Slovenský pohár - pozn. red.) Slovan Bratislava nastúpi na pôde maltského FC Balzan (18.00), futbalistov AS Trenčín čaká v Poľsku súboj s Górnikom Zabrze (20.00).

Odvety sú na programe o týždeň.

O motiváciu majú postarané

Najväčšie šance na postup má Slovan Bratislava, zvyšné dva tímy čakajú súboje s vyspelejšími protivníkmi.

Zverenci trénera Martina Ševelu v prípade prekonania maltskej prekážky narazia v 3. predkole na Rapid Viedeň.

Žreb vo švajčiarskom Nyone odhalil aj prípadných súperov pre zvyšné dva kluby.

DAC by sa v prípade postupu stretol s ruským Zenitom Petrohrad, Trenčania s holandským Feyenoordom Rotterdam.

Všetci traja slovenskí zástupcovia tak majú o motiváciu postarané.

Slovan, aký chcú mať a aký potrebujú

Slovanisti sa na zápas naladili víťazne vďaka nedeľňajšej výhre 4:1 na pôde Zlatých Moraviec v 1. kole Fortuna Ligy 2018/2019.

Opäť sa strelecky presadili ofenzívne hroty Andraž Šporar a Boris Cmiljanič, ktorí skórovali aj v predošlom zápase v odvete Európskej ligy s moldavským Milsami Orhei. Ďalšie góly pridali Dávid Holman a Vukan Savičevič.

Európska liga - 1. zápasy 2. predkola: /štvrtok 26. júla/ 18.00 FC Balzan - ŠK Slovan Bratislava (štadión Centenary v Ta'Qali, rozhoduje Jens Maae z Dánska) 20.00 Górnik Zabrze - AS Trenčín (štadión Ernesta Pohla v Zabrze, rozhoduje Jan-Peter Aravirta z Fínska) 21.00 DAC 1904 Dunajská Streda - Dinamo Minsk (MOL Aréna v Dunajskej Strede, rozhoduje Sergej Bojko z Ukrajiny)

Tréner Ševela bol s výkonom spokojný, potešila ho najmä druhá 45-minútovka.

"Druhý polčas to bol Slovan, aký chceme mať a aký potrebujeme aj do budúcna. Zdobila nás výborná ponuková činnosť, prihrávky nachádzali adresátov, hráči plnili to, čo sme od nich žiadali na príprave. Po prestávke to bola totálna dominancia z našej strany, ktorú sme podčiarkli efektivitou. Víťazstvo je plne zaslúžené, teraz treba dobre zregenerovať a pripraviť sa na Európu," priznal.

Káder Slovana je zdravotne v poriadku, vo štvrtok by mal nastúpiť aj Ibrahim Rabiu, ktorý nedeľňajší ligový súboj nedohral.

"Ibrahim na malú chvíľu stratil vedomie, preto sme ho radšej stiahli, aby neprišlo k niečomu horšiemu. Verím, že bude v poriadku, a že s ním budeme môcť v zápase počítať," dodal Ševela pre klubový web.

V Dunajskej Strede sa očakáva solídna návšteva

Aj DAC sa pred domácim zápasom s Minskom naštartoval výhrou. Tá však prišla v úplnom závere, keď o troch bodoch pre futbalistov zo Žitného ostrova rozhodol na ihrisku Podbrezovej (2:1) Kristopher Vida v nadstavenom čase.

Strelec víťazného gólu vie, že v Európskej lige bude treba dosiahnuť pred odvetou lepší výsledok.

"Predpokladám náročnejší dvojzápas ako proti Dinamu Tbilisi v 1. predkole. Mužstvu však verím. Myslím si, že o postupujúcom rozhodne už domáci zápas," priznal Vida pre klubový web.

"Ak dosiahneme dobrý výsledok, nebudeme mať problém ani na súperovom ihrisku," doplnil.

Dunajskú Stredu budú hnať dopredu skvelí fanúšikovia. (zdroj: SITA)

Pomoc očakávajú hráči DAC aj z hľadiska, v ktorom sa čaká solídna návšteva.

Hosťom z Minska by k prekonaniu obrany mali pomôcť aj dve čerstvé posily Alexej Gavrilovič a Giorgi Navalovski. Gavrilovič už v Minsku hrával, do klubu sa vrátil po angažmáne v ďalšom Diname - Brest.

Práve účasť Minska v pohárovej Európe jeho rozhodnutie urýchlila. "

Nemyslím na nič iné, len ako sa dostať v Európskej lige čo najďalej," povedal pre webovú stránku Dinama.

Trenčín pomohol hrať proti Zenitu už vlani

Trenčania si účasť v Európskej lige vybojovali až vo fortunaligovej baráži, ale chcú ísť čo najďalej. Cez čiernohorskú Budučnost Podgorica postúpil AS vďaka výhre 2:0 u súpera. Po domácej remíze 1:1 tréner Trenčína Ricardo Moniz spokojný nebol.

"Naši fanúšikovia nedostali to, čo si zaslúžili, teda viac gólov z našej strany. Musíme viac investovať v tomto smere v ďalších zápasoch, v ktorých už budú súperi iba silnejší a silnejší. V tomto smere sme ukázali, že ešte nie sme dobre pripravení," tvrdil Moniz.

A silnejší súper ako Podgorica poľský Górnik Zabrze rozhodne je. Štvrtý tím vlaňajšej sezóny poľskej Ekstraklasy si bude chcieť doma vytvoriť čo najlepšiu východiskovú pozíciu do odvety.

"Vieme, čo treba urobiť. Pred rokom sme mali šancu hrať proti Petrohradu, ale nezvládli sme to. Proti Górniku si veríme, ale rešpektujeme kvalitu Zabrze. Nechceme však urobiť rovnakú chybu ako pred rokom," pripomenul Desley Ubbink vlaňajší neúspech AS s izraelským Bnei Jehuda Tel Aviv.

Vtedy hráči Trenčína vypadli v druhom predkole.

Tentokrát by chceli ísť ďalej aj kvôli súperovi v treťom predkole. V mužstve je niekoľko Holanďanov, pre ktorých by bol súboj so štvrtým tímom vlaňajšej Eredivisie veľkou motiváciou.

"Mám tam veľa bývalých spoluhráčov a kamarátov. Vieme však, že nás čakajú najskôr Poliaci. Musíme sa dobre pripraviť. Máme pred sebou dva zápasy. Je to zaujímavý žreb. Môže nám to len pomôcť. Necítime tlak, ale šancu ísť v Európe ďalej," uviedol Joey Sleegers, ktorý strávil v akadémii Feyenoordu takmer desať rokov, pre klubový web.