Líder Tour? Fanúšik rugby a pohoďák, ktorý si rád dá pivo

Geraint Thomas je blízko k triumfu na Tour.

26. júl 2018 o 16:15 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Je vášnivým fanúšikom rugby a futbalového klubu Arsenal Londýn. Inak je pohoďák, má bezstarostnú povahu, rád sa zabáva a rád si aj vypije. Okrem toho však má veľkú vášeň pre cyklistiku.

Geraint Thomas je blízko k triumfu na Tour de France 2018.

„Nezvyknem si robiť starosti. Samozrejme, aj ja by som rád vyhrával, ale aj tak ide len o cyklistické preteky. Nie je to koniec sveta. Neznamená to, že musím ísť bojovať do Afganistanu alebo niečo podobné. Môžem byť len rád, že som tým, kým som,“ vraví Thomas pre VeloNews.

Tréner: Ľúbi si vypiť

Že je lídrom Tour práve 33-ročný Walesan, nie je vôbec šok.

Skôr naopak, svoje kvality roky dokazoval, lenže na Tour a iných veľkých pretekoch usilovne pracoval pre iných.

Tréner Rod Ellingworth o Thomasovi vraví, že si dokáže v živote udržať dobrú rovnováhu. Tak, ako dokáže zo seba dostať maximum na súťažiach, vie sa aj uvoľniť.

„Keď je na to čas, tak si ľúbi vypiť,“ hovorí Ellingworth pre VeloNews.