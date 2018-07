Zlúči sa dvadsiatka so Žilinou? Piešťany by to mohlo zlikvidovať

So zlúčením nemusia súhlasiť iné kluby.

28. júl 2018 o 16:53 SITA

ŽILINA. Projekt slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov by sa od nasledujúcej sezóny mohol zlúčiť s tímom najvyššej slovenskej súťaže Tipsport ligy MsHK Žilina. Informuje o tom sobotňajšie vydanie denníka Šport.

Projekt centralizovanej prípravy reprezentačnej dvadsiatky funguje od roku 2007.

Prvých päť rokov sa mladí reprezentanti pripravovali v Púchove, v rokoch 2012 - 2016 bola ich domovom Bratislava a uplynulé dve sezóny strávil tím v Piešťanoch, odkiaľ podľa Športu mieri do Žiliny.

Na severe Slovenska by mohli mladíci utvoriť s tamojším klubom spoločné družstvo, ktoré by viedli kouči Ernest Bokroš s Pavlom Paukovčekom.

Trénera žilinského klubu Paukovčeka podľa Športu táto informácia šokovala.

"Ak by sa k zlúčeniu klubov naozaj došlo, musel by som sa podriadiť vyšším záujmom a stať sa kolegom Ernesta Bokroša. Ten by mal zrejme na starosti časť hráčov z dvadsiatky, ja žilinských hokejistov," uviedol Paukovček.

Zlúčenie dvadsiatky a žilinského klubu môže vyvolať vlnu nesúhlasu u iných účastníkov Tipsport ligy.

So zmenou pôsobiska dvadsiatky nie je stotožnený ani konateľ piešťanského klubu prevádzkujúceho tamojší zimný štadión Jaroslav Lušňák.

"Ak by sme od apríla vedeli o týchto plánoch, dokázali by sme sa lepšie pripraviť. Ak sa potvrdí presun do Žiliny, bude to pre nás likvidačný zásah," priznal Lušňák pre Šport.