Nováčik zo Serede vyhral a je na čele súťaže, uspela aj majstrovská Trnava

Hlasy po stretnutí:

Jaroslav Kentoš, tréner Žiliny: "Nitra mala lepší vstup do zápasu, v prvej desaťminútovke bola aktívnejšia. Strelený gól nám pomohol, naštartoval nás k lepšiemu úseku zápasu a vytvorili sme si šance, škoda, že sme ich nepremenili. Po inkasovanom góle sa hra vyrovnala, Nitra prevzala iniciatívu.

V druhom polčase nám pomohol strelený gól Boženíka, za výkon, ktorý podal, si to zaslúžil a bol odmenený. Potom sa Nitra tlačila dopredu, my sme zápas takticky uhrali. Som veľmi rád za víťazstvo a za to, že som videl v tíme túžbu po výhre, bojovnosť, tímovosť a na tom budeme stavať aj v ďalších stretnutiach. Verím, že urobíme všetko pre to, aby sme sa v ďalšom zápase ešte zlepšili."

Ivan Galád, tréner Nitry: "Dali sme si pred sezónou dva ciele. Prvým bolo hrať inak ako v minulej sezóne. Chceme hrať aktívnejšie, ofenzívnejšie, vytvárať si šance. Druhým cieľom bolo bodovať. Prvý cieľ sme čiastočne splnili, lebo mali sme v Žiline tri veľké šance, ale nepremenili sme ich. Prehrali sme, odchádzame smutní, ale o to viac sa budeme v týždni snažiť, aby sme v domácom zápase pred našimi divákmi na novom štadióne bodovali."