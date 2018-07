Thomas nemohol hovoriť: Gratuluje mi najlepší etapový cyklista na svete

Geraint Thomas vyhrá Tour de France 2018.

29. júl 2018

ESPELETTE. Spočiatku to vyzeralo tak, že kráľ cyklistickej Tour de France potvrdí svoju suverenitu aj v časovke.

Geraint Thomas bol lídrom na prvom aj druhom medzičase, až v závere zvoľnil a prenechal radostné chvíle z etapového triumfu majstrovi sveta Tomovi Dumoulinovi.

Thomasova radosť v cieli bola však rádovo omnoho väčšia.

Stane sa ako 32-ročný prvým cyklistom z Walesu, ktorý zvíťazí na Tour de France.

Thomas nemohol ani hovoriť

Dvojnásobnému olympijskému šampiónovi zo stíhacích pretekov družstiev chýba k tomu už len posledný krok - v nedeľu v žltom drese dojsť do cieľa v Paríži.

Po 3351 km dlhom trojtýždňovom vypätí na bicykli. "Nemôžem tomu uveriť. Neviem, čo mám povedať, je to všetko také úžasné a ohromujúce.

Naposledy predtým som plakal, keď som sa ženil. Neviem, čo sa to so mnou deje," vravel dojatý Geraint Thomas novinárom po dojazde do cieľa časovky v Espelette, cituje ho aj web idnes.cz.

"Celé tri týždne som bol neobyčajne koncentrovaný každý deň či každý kopec počas etáp. A zrazu je to všetko za mnou. Zasiahli ma také silné emócie, že som pár minút nemohol ani hovoriť," pokračoval Thomas.

Dumoulin: Thomas bol najkomplexnejší

Jeho hlavný rival Tom Dumoulin priznal, že Thomas bol najkomplexnejší a tým aj najlepší cyklista počas troch týždňov na francúzskych cestách.

Po prvom týždni s prevahou rovinatých etáp, ktorý nemajú jazdci pre celkové poradie v obľube, zaostával iba 6 sekúnd za priebežným lídrom Gregom van Avermaetom.

To bol základ úspechu, keďže jeho najväčší súperi si už vtedy preniesli do ďalšieho priebehu vyše minútové straty.

Neskôr sa Thomasov odstup za Van Avermaetom síce zvýšil na 2:22 min, ale v Alpách bolo len otázkou času, keď skvelý belgický klasikár začne strácať.

Naučil sa nerobiť paniku

Demonštráciu sily predviedol Walesan v druhej alpskej etape s koncovkou na La Rosiére.

Do cieľa prišiel ako víťaz po sóloúniku s náskokom 20 sekúnd pred Dumoulinom a Froomom a zrazu mal v celkovom poradí náskok 1:25 min pred svojím tímovým kolegom a zároveň obhajcom trofeje Froomom.

Nasledoval ďalší veľký triumf po stúpaní na legendárny Alpe d´Huez a práve tam Thomas definitívne ukázal, že tento rok s ním treba vážne rátať v boji o celkové víťazstvo.

Neskôr na pyrenejských velikánoch si už len pozorne strážil útoky svojich súperov a záverečnú časovku si v závere už aj trochu užíval.

"Až vo štvrtok v noci som začal veriť, že to môže vyjsť. To vtedy, keď som v Pyrenejach ustál všetky útoky. Posledná pyrenejská etapa? To bol obrovský boj.

Dumoulin bol stále veľmi silný, a tak som si vravel, že mojím heslom bude ´Nasleduj Toma.´ Stále som si veril, že to dobre dopadne.

Nohy boli silné a hlava tomu uverila. Počas kariéry som sa naučil nerobiť paniku a to sa mi vyplatilo," komentoval Thomas.

Froome mu to dopraje

Tridsaťdvaročný rodák z Cardiffu odpovedal aj na otázku, ako sa cíti v role dominantného člena tímu Sky, ktorý vzal žezlo "neporaziteľnosti" z rúk krajanovi Chrisovi Froomovi.

Práve Froome prišiel na Tour de France ako najväčší favorit s cieľom dobyť piaty titul a vyrovnať sa legendám Eddymu Merckxovi, Bernardovi Hinaultovi, Jacquesovi Anquetilovi a Miguelovi Indurainovi.

“ Táto Tour de France bola taká zaujímavá a dramatická aj vďaka jazdcom z iných tímov, ktorí ukázali svoju silu a majú môj veľký rešpekt. „ Geraint Thomas, cyklista tímu Sky

Froome zároveň ako šampión TdF 2017, Vuelty 2017 a Giro d´Italia 2018 mohol pridať štvrtý triumf z prestížnej série pretekov Grand Tour za sebou, ale napokon sa bude musieť v Paríži uspokojiť s celkovým tretím miestom.

"Cítim to tak, že aj Chris Froome je šťastný za mňa a dopraje mi to. Celkom mi to ešte nedochádza, že mi gratuluje muž, ktorý je pre mňa najlepší etapový cyklista na svete," uviedol Thomas.

"S Geraintom sme priatelia. Veľa sme spolu trénovali a práve on mi výrazne pomohol k mojim víťazstvám. Je úžasné vidieť ho v takej forme a s takým odhodlaním ako tento rok na Tour de France.

Som hrdý na to, čo dokázal a že budem môcť stáť na pódiu v Paríži vedľa neho," cituje Frooma web idnes.cz.

Problém dominancie Sky? Nemyslím si

Thomas je ďalším pokračovateľom britskej dominantnosti na Tour de France. Od roku 2012 iba Talian Vincenzo Nibali (2014) narušil hegemóniu britského tímu Sky na najväčších etapových pretekoch na svete.

Okrem neho zvíťazil štyrikrát Froome (2013, 2015, 2016, 2017), raz Bradley Wiggins (2012) a teraz pridá celkový triumf aj Thomas.

4 tituly z Tour de France má Chris Froome z tímu Sky.

Najmä niektorým francúzskym fanúšikom táto suverenita prekáža a lídrov tímu Sky častujú nesúhlasným bučaním, čo je aj dôsledok vyriešenia salbutamolovej aféry Chrisa Frooma z vlaňajšej Vuelty.

"Nemyslím si, že je problém v tom, že v tíme Sky stále dominujeme. Ja osobne s tým problém nemám," zasmial sa Thomas a ďalej pokračoval:

"Táto Tour de France bola taká zaujímavá a dramatická aj vďaka jazdcom z iných tímov, ktorí ukázali svoju silu a majú môj veľký rešpekt.

Stále sa nájdu takí, ktorí nás budú odsudzovať za to, že sme príliš dobrí, ale s tým nič nenarobím a ani nechcem."