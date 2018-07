Hamilton s prehľadom vyhral VC Maďarska, Bottas sa dostal do dvoch kolízií

Hlasy po pretekoch:

Lewis Hamilton, 1. miesto: "Je to pre nás krásny deň pred úžasným publikom, tím odviedol skvelú prácu. Neveril som, že budeme najrýchlejší, ale sme spokojní. Bolo veľmi teplo, no vedel som kontrolovať tempo na trati. Som hrdý na tím, kam sa dostal v uplynulých pretekoch. Všetci si zaslúžia oddych."

Sebastian Vettel, 2. miesto: "Celkom nám to išlo. Bol problém dostať sa za Bottasa, ale všetko sme prichystali na záverečné kolá a podarilo sa. Druhé miesto nie je to, čo sme chceli, ale sme spokojní. Kontakt v závere ma prekvapil, len som cítil, ako ma Bottas trafil. Videl som v zrkadle, že tam bol aj Kimi, no zvládol to."

Kimi Räikkönen, 3. miesto: "Je dobré, čo sme získali, ale musíme sa ešte zlepšiť. Naháňali sme sa s Bottasom, nebolo to ideálne, máme však body a to je pozitívne."