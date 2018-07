Zelený dres je pre Sagana jedinou cestou na parížske pódium

Sagan si vynahradil sklamanie z vlaňajšieho ročníka.

29. júl 2018 o 23:28 TASR a SITA

PARÍŽ. Slovenský cyklista Peter Sagan opäť ukázal, že v boji o zelený dres na Tour de France nemá konkurenciu.

Už svoj šiesty vyhral s priepastným náskokom a po roku, keď ho o šancu na triumf pripravil chybný verdikt jury, vyrovnal rekord legendárneho Nemca Erika Zabela.

Trojnásobný majster sveta si navyše osladil historický úspech aj tromi etapovými víťazstvami a po 105. ročníku podujatia ich má celkovo na konte už jedenásť.

Po triumfe v 2. etape si na jeden deň opäť obliekol aj slávny žltý dres.

Prekonal vlastný rekord

Dvadsaťosemročný pretekár si vynahradil sklamanie z vlaňajšieho ročníka, keď ho nesprávne diskvalifikovali a ukázal, že v bodovacej súťaži na Tour je fenomén.

Sagan viedol už po 10. etape o vyše sto bodov, a keď o dva dni neskôr vypadla väčšina elitných šprintérov, napríklad Fernando Gaviria, Dylan Groenewegen, či Marcel Kittel, bolo jasné, že ak príde do cieľa do Paríža, rekord dosiahne.

V ďalších etapách už len zvyšoval svoj bodový počet a nakoniec sa mu podarilo prekonať aj osobný rekord 470 b z roku 2016 o sedem bodov.

"Je to pre mňa obrovská radosť sa už šiestykrát obliecť do zeleného dresu na Elyzejských poliach. Sú to neskutočné pocity, najmä po štyroch veľmi náročných dňoch po mojom páde. Bolo to ťažké, ale zvládol som to!

Chcel by som sa poďakovať všetkým spolujazdcom, celému kolektívu z tímu BORA-hansgrohe a sponzorom, že to celé umožnili. Ďakujem všetkým!" napísal Sagan na svoj profil na facebooku.

Pád mu takmer pokazil úspech

Napriek jasnému vedeniu však nemuselo dopadnúť všetko podľa plánu. Sagan na Tour takmer skončil, keď v 17. etape vo veľkej rýchlosti v zjazde spadol a utrpel zranenia.

"Našťastie, kamery nezachytili pád. Vyletel som z cesty, dopadol som na zadok na kameň. Pokračujem, trošku so zraneniami, ale môže byť aj horšie.

Nemám nič zlomené, mám narazeninu a problém ohýbať nohu, no snáď to o deň, dva, rozhýbem. Snáď neskončím pár dní pred cieľom," povedal vtedy Sagan.

Že nie je celkom v poriadku bolo vidieť nasledujúci deň, keď sa v rovinatej etape chcel zapojiť do boja o triumf, no nakoniec z hromadného špurtu vycúval.

Nasledovala posledná horská skúška s jasným cieľom splniť časový limit. Saganovi sa to napriek veľkej bolesti a vďaka pomoci tímových kolegov podarilo a do cieľa 19. etapy prišiel vyše sedem minút pred ním.

Po etape však priznal, že si siahol na dno síl. "Bol to pre mňa najťažší deň na bicykli. To, že som zvládol prísť do cieľa, má pre mňa väčšiu cenu ako tri predchádzajúce etapové prvenstvá.

Jediné, na čom mi záležalo, bolo dokončiť etapu. Nezaujímal mal ma časový limit. Jednoducho som si povedal, že musím prísť do cieľa. Boli to psychicky aj fyzicky veľmi náročné preteky.

Len ťažko sa to popisuje. V cieli však bolesť vystriedala radosť, že som to dokázal," povedal Slovák.

Sagan: Som hrdý na svoj tím

Sagan sa v záverečnej 21. etape pokúsil zabojovať o vytúžený triumf na slávnych Elyzejských poliach v Paríži, no opäť mu to nevyšlo, keď obsadil ôsme miesto.

Na 105. ročníku si okrem víťazstiev v 2., 5. a 13. etape pripísal aj tri druhé a jedno tretie miesto a dokopy 13 umiestnení v Top 10.

"Som veľmi hrdý na svoj tím. Podporujú ma pri mojich víťazstvách, ale aj vtedy, keď mi to nejde, čiže v dobrom aj zlom. Mal som šťastie, že som si nič nezlomil pri svojom páde.

Moja nehoda sa odohrala v záverečnej fáze pretekov, čiže reálne som potreboval odtrpieť iba jednu náročnú etapu.

Stále sa snažím myslieť pozitívne a to pozitívne na tom je, že som prežil až do Paríža. Vždy bojujem o zelený dres, lebo je to jediná šanca ako sa postaviť na parížske pódium pre typ pretekára ako som ja," uviedol Peter Sagan na oficiálnom webe letour.fr.