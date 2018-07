Neymara za priznanie kritizujú: Skrýva sa za reklamu

Neymar sa ospravedlnil za svoje správanie na nedávnych majstrovstvách sveta v Rusku.

31. júl 2018 o 9:30 SITA

SAO PAULO. Rozhodnutie brazílskeho futbalového útočníka Neymara využiť akciu svojho sponzora na to, aby sa ospravedlnil za svoje správanie na nedávnych majstrovstvách sveta v Rusku, podľa marketingových odborníkov iba ešte viac zhoršilo imidž hviezdy tímu Paríž St. Germain.

Dvadsaťšesťročný hráč v reklame americkej spoločnosti Gillette, ktorú odvysielali viaceré televízie v juhoamerickej krajine, fanúšikom vysvetľuje, prečo tak konal.

"Možno si myslíte, že to preháňam a občas to tak aj je. Pravda je však taká, že na trávniku trpím. Ak opustím štadión bez rozhovorov s novinármi, neznamená to, že chcem iba víťazné vavríny.

Je to preto, že som sa stále nenaučil sklamať vás. Ak vyzerám nezdvorilo, nie je to preto, že som rozmaznané dieťa. Je to preto, že som sa nenaučil pracovať s frustráciou," povedal niekdajší hráč FC Barcelona a FC Santos.

Skrýva sa za reklamu?

Brazílčan okrem iného vyhlásil že menej ako mesiac po vyradení z MS v Rusku sa stal novým človekom.

"Trvalo mi dlho, aby som prijal kritiku. Trvalo mi dlho, aby som sa pozrel do zrkadla a stal sa novým človekom. Padol som, ale iba ten, kto padá, môže zase vstať," dodal Neymar .

"Futbalová scéna čakala 15 dní od skončenia MS, aby to od neho počula. Medzitým poskytol niekoľko rozhovorov, v ktorých nesúhlasil s tým, že na ihrisku reaguje prehnane teatrálne a teraz sa skrýva za televíznu reklamu, ktorú natočil.

Bol to od sponzora skvelý ťah, všetci teraz o ňom hovoria. Ale zo strany Neymara to nebolo dobré, jeho imidž sa ocitol v ešte väčšej kríze," poznamenal pre agentúru AP Amir Somoggi z marketingovej spoločnosti Sports Value.

Mal to hovoriť ľudom do očí

Poradca z oblasti športového marketingu Erich Beting sa domnieva, že veľkou chybou bolo načasovanie reklamy.

"Neymarove problémy pochádzajú z trávnika, zajtra ho nečaká žiadny zápas, aby nám dokázal, že svoje slová myslí úprimne. Kým nepredvedie, že sa skutočne polepšil, vyznievajú prázdne," vraví Beting.

"Iné by to bolo, keby to vyhlásil na tlačovej konferencii, kde hľadí do očí ľuďom, nie však prostredníctvom videa vlastného sponzora," dodáva ďalší odborník z prostredia športového marketingu Jose Colagrossi.

Podľa mnohých kritikov si Neymar priznal chybu iba naoko, na prianie sponzora a hlavne pre tučný balík peňazí.

Podľa denníka O Globo však firma poprela správy o tom, že by mal futbalista za reklamu zinkasovať 250-tisíc dolárov.