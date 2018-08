Dve vylúčenia či stres. Trnavčania oslavovali zafarbení nazeleno

Trnava postúpila do 3. predkola Ligy majstrov.

1. aug 2018 o 6:08 Pavol Spál

Hosťujúci Marko Vešovič dostáva červenú kartu. Bol to jeden z kľúčových okamihov zápasu.(Zdroj: TASR)

TRNAVA. V strede ihriska svorne vytvorili kruh, spojili sa rukami. Zdvíhali ich hore a spoločne so zaplneným hľadiskom skandovali.

Futbalisti Trnavy prešli do 3. predkola Ligy majstrov.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Slovenský šampión síce v odvete 2. predkola prehral doma s Legiou Varšava 0:1, ale vďaka senzačnej výhre v Poľsku 2:0 oslavuje prekvapivý postup.

Prečítajte si tiež: V Trnave je vypredané. Vo svete nič výnimočné, na Slovensku ojedinelé

V Trnave je veľká eufória, prišlo viac ako 17-tisíc ľudí, čo je na Slovensku skôr unikát.

"Je to veľký úspech, s odretými ušami sme to dokázali," tešil sa stredopoliar Jakub Rada.

Všetci hráči boli zafarbení nazeleno. Neplánovane, neprirodzene. Aj oni boli z toho sprvoti v šoku.

„My, hráči, ani nevieme, čo to malo znamenať. Už po rozcvičke sme boli celí zelení a potom sme pochopili, že to bolo z trávy,“ vravel Rada.

Mal zafarbené ruky, nohy či dres.

„Asi to malo lepšie vyzerať v televízii, aby sa to lepšie predalo do Európy,“ dodal Rada, Čech v službách slovenského majstra.

Zafarbená pleseň?

„Pán trávnikár sa asi pred zápasom zabavil a my sme na to doplatili,“ povedal polovážne stredopoliar Erik Grendel.

Trávnik vraj natreli preto, že bol suchý. Ozaj?