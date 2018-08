Trnavu by mal posilniť bývalý slovenský reprezentant

Posila majstra? Výborný futbalista a aj človek.

1. aug 2018 o 6:18 Pavol Spál

TRNAVA. Slovenského futbalového majstra FC Spartak Trnava by mali posilniť dvaja noví hráči, jedným z nich je podľa RTVS bývalý slovenský reprezentant Marek Bakoš.

„Sme dohodnutí s jedným útočníkom. Výrazne by nám pomohol, má bezpochyby veľkú kvalitu, skúsenosti z českej ligy a aj z Ligy majstrov. Je to veľmi známe meno a je výborným futbalistom, tiež aj človekom,“ vravel generálny manažér trnavského klubu Pavel Hoftych.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Dve vylúčenia či stres. Trnavčania oslavovali zafarbení nazeleno

Tridsaťpäťročný Bakoš prichádza z Plzne, v drese českého majstra si dvakrát zahral v skupinovej fáze Ligy majstrov.

„Bakoš je jedna z možností, s hráčom komunikujeme. V hľadáčiku máme ešte jedného kvalitného hráča, uvidíme, ako to bude prebiehať. Veľmi rád by som ich privítal v klube, boli by to pre nás posily, nielen zväčšenie konkurencie,“ povedal Radoslav Látal, tréner Trnavy.

Bakoš strelil v skupinovej fáze Ligy majstrov tri góly. Zahral si proti Barcelone, Bayernu Mníchov či Manchestru City.

Slovensko reprezentoval v trinástich stretnutiach.

„S Bakošom by sme mohli hrať trebárs na dvoch útočníkov, mali by sme viac možností. Rotácia je potrebná, nie je možné to ťahať s trinástimi ľuďmi, hráme zápas každé tri či štyri dni. Preto niekedy výkon nie je optimálny,“ doplnil Látal.