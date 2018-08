V klube pôsobil dva roky. Digne opúšťa Barcelonu, bude hrávať v Anglicku

Everton za stopéra zaplatil 18 miliónov libier.

1. aug 2018 o 12:05 TASR

LONDÝN. Francúzsky futbalový reprezentant Lucas Digne prestúpil z FC Barcelona do anglického Evertonu.

Dvadsaťpäťročný obranca podpísal zmluvu na päť rokov a Everton za neho zaplatil 18 miliónov libier.

"Everton je veľký klub s bohatou históriou. Je to pre mňa výzva spoznať novú krajinu, ligu, ľudí a skvelý klub. Je to úžasné," povedal Digne, ktorý má na konte 21 štartov v národnom drese, no chýbal v zostave majstrov sveta z Ruska 2018.

Digne prišiel do Barcelony v lete 2016, predtým pôsobil v Paríži Saint-Germain, AS Rím a Lille. Informovala agentúra AP.