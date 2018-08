Nagy môže prekonať jeden z najstarších slovenských rekordov

Slovák obhajuje na ME v plávaní striebro.

1. aug 2018 o 15:32 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Pred dvoma rokmi prežil príjemný šok. Na európskom šampionáte vybojoval slovenský plavec Richard Nagy svoju prvú veľkú medailu.

„Bol to zážitok. Na pódiu som stál na takýchto pretekoch po prvýkrát,“ tešil sa po zisku striebra v polohových pretekoch na 400 metrov.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Teraz čaká Nagya niečo, čo ešte nezažil.

Keď bude o pár dní nastupovať na štart majstrovstiev v Glasgowe, hlásatelia ho budú uvádzať ako obhajcu striebra.

Nagy: Medaila? Nechcem to zakríknuť

„História si aj tak pamätá len víťazov, a tým bude David Verrasztó. Ale znie to trochu čudne, že by som mal niečo obhajovať.

Prečítajte si tiež: Plavec Nagy dosiahol životný úspech, senzačne získal striebornú medailu

Verím, že nesklamem,“ vraví najlepší slovenský plavec.

"Či teraz môžem získať medailu? Reálne je to vždy. Keby som si zaplával osobný rekord, mohlo by to vyjsť.

Ale to som hovoril aj v zime pred šampionátom v krátkom bazéne a ten mi vôbec nevyšiel. Preto by som to teraz nerád zakríkol," priznal.

"V prvom rade sa chcem zlepšiť. Nejdem pozerať na umiestnenia či na konkurenciu. Sústredím sa na seba," hovorí Nagy.

Môže prekonať 32-ročný rekord

V Glasgowe bude štartovať v troch disciplínach. Okrem dlhej polohovky, v ktorej dosiahol životný výsledok, sa predstaví na 400 metrov voľný spôsob a 200 metrov motýlik.

Práve posledná disciplína ho láka najviac, hoci nikdy sa mu v nej zvlášť nedarilo a pláva ju len posledné tri roky.