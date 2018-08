Volko pred ME: Nie som pod tlakom a to mi vyhovuje

Najrýchlejší Slovák sa predstaví v behoch na 100 a 200 m.

2. aug 2018 o 11:51 (aktualizované 2. aug 2018 o 11:51) TASR

BRATISLAVA. Slovenský atlét Ján Volko je spokojný s prípravou na blížiace sa majstrovstvá Európy v Berlíne (6.-12. augusta).

Najrýchlejší Slovák sa predstaví v behoch na 100 a 200 m a vo veľkej konkurencii sa pokúsi dostať sa až do finále oboch disciplín.

Volko: Finále je najväčším cieľom

Dvadsaťjedenročný Bratislavčan je pred vrcholom sezóny v dobrej nálade a najmä na dvojstovke verí vo finálovú účasť.

"Príprava bola až na nejaké drobnosti veľmi dobrá. Mal som mierne zdravotné problémy, ale myslím si, že ma to nijako neovplyvnilo. Oddýchol som si, vyliečil som sa a je to v pohode.

V Berlíne budú silní súperi a finále je tým najväčším cieľom. Na konkrétne umiestnenie nemyslím, hoci zabehnutý čas mám v tomto roku veľmi dobrý. Chcem zabojovať aj na stovke.

Tam to bude však ešte ťažšie, pretože je to krátka vzdialenosť a prípadná chybička sa tam ťažko napraví. Určite sa však dopredu nevzdám," povedal na štvrtkovom tlačovom brífingu Volko.

Tlak necíti

Slovenský rekordér na 100 aj 200 m necíti žiadny veľký tlak pred kontinentálnym šampionátom.

"Nepatrím medzi hlavných favoritov na medaily a to mi vyhovuje. Na štarte ale určite nejakú nervozitu budem pociťovať, no celkovo budem uvoľnený a teším sa na obe disciplíny," doplnil Volko.

"Počas prípravy sme urobili takmer všetko, čo sme si naplánovali. V spolupráci so Slovenským atletickým zväzom sme pre Janka vytvorili veľmi dobré podmienky. Do Berlína príde veľa jeho rodinných príslušníkov, tak verím, že budú mať dôvod na radosť.

Konkurencia je však obrovská a pokiaľ by vyšlo finále, tak by to bol veľký úspech. Bude závisieť aj na momentálnej forme iných bežcov a tiež na poveternostných podmienkach," doplnila trénerka Naďa Bendová.