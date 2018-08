Na svoju kariéru sa pozerám inak. Už toľko nebažím po úspechu, tvrdí Tóth

Posledný týždeň funguje slovenský chodec v úspornom režime.

2. aug 2018 o 18:03 Juraj Berzedi

Rozhovor pre denník SME: Po dvoch rokoch bude opäť štartovať na vrcholnom podujatí. V zbierke má zlatú olympijskú medailu z Ria de Janeiro 2016 i z majstrovstiev sveta v Pekingu 2015. Na blížiacich sa majstrovstvách Európy v Berlíne môže zavŕšiť zlatý hetrik z vrcholných akcií. „Nejdem si nič dokazovať,“ hovorí slovenský chodec MATEJ TÓTH.

Vlani ste nemohli súťažiť, teraz vás čaká návrat na vrcholnú scénu. Bude pre vás štart na európskom šampionáte v Berlíne výnimočný?

„Pred marcovými pretekmi v Dudinciach to bolo intenzívnejšie. Teraz som už nabehol na zaužívaný režim z predošlých rokov a beriem to štandardne. Nepociťujem nič výnimočné. Európsky šampionát vnímam ako ďalšiu možnosť reprezentovať Slovensko.“

Nevnímate ani satisfakciu za obdobie, v ktorom ste sa museli obhajovať pred obvineniami z porušenia antidopingových pravidiel?

„Na to nemyslím, neriešim to. Nemám pred sebou žiadne významné méty, pri ktorých by som si potreboval niečo dokazovať. Vážim si, že môžem športovať a robiť to, čo ma baví. Žiadnu negatívnu motiváciu nehľadám.“

Ste olympijským víťazom, majstrom sveta, ale len vicemajstrom Európy. Bol chýbajúci titul impulzom, ktorý vás pred Berlínom motivoval ?

„Vôbec nie. Síce by bolo pekné získať európsky titul, ale nie je to dôvod, ktorý by ma najviac poháňal. Keď človek súťaží, chce byť čo najlepší a túži zvíťaziť. Keď som na tréningu na 38. kilometri, neuvažujem nad tým, že teraz makám preto, aby som bol majstrom sveta či Európy.“

Sú vaše pocity pred nadchádzajúcim šampionátom iné, ako boli pred olympiádou v Riu či majstrovstvami sveta v Pekingu?

„Je to trochu iné.