Vylúčenie Moscona z Tour má dozvuky, Sky ho v blízkom čase nenasadí do pretekov

Tím čaká na ukončenie disciplinárneho konania.

2. aug 2018 o 19:48 SITA

LONDÝN. Incident talianskeho cyklistu Gianniho Moscona a jeho vylúčenie z Tour de France 2018 má dozvuky aj v ďalšom súťažnom období.

Jeho zamestnávateľ tím Sky sa rozhodol, že až do vyriešenia jeho disciplinárneho konania nebude Moscona nasadzovať do pretekového diania, hoci na to má právo.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Informuje o tom špecializovaný portál Cyclingnews.

Prečítajte si tiež: Udrel súpera. Froome prišiel o pomocníka, vylúčili ho z Tour

Moscon bol vylúčený z najslávnejších etapových pretekov po tom, čo zasiahol do tváre Francúza Élieho Gesberta z tímu Fortuneo-Samsic počas 15. etapy z Millau do Carcassonne.

Na twitteri tímu Fortneo-Samsic sa objavila informácia, že Moscon ramenom udrel do hlavy Gesberta a na základe preskúmania videozáznamu rozhodcovský zbor odvolal 24-ročného Taliana z pretekov.

Kontroverzný pretekár sa neskôr za svoje konanie ospravedlnil súperovi, svojmu tímu, organizátorom Tour aj fanúšikom.

Zatiaľ nie je známe, kedy Medzinárodná cyklistická únia (UCI) ukončí disciplinárne konanie v prípade Moscona, z tímu Sky prenikla informácia, že sa tak stane počas budúceho týždňa.

Je pravdepodobné, že po konečnom verdikte dôjde k osobitnej sankcii aj z tábora britského tímu, ktorý sa vďaka Geraintovi Thomasovi opäť tešil na Tour de France z celkového víťazstva.