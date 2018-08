Sparta Praha v Európskej lige končí, darilo sa viacerým Slovákom

Súhrn odvetných stretnutí.

2. aug 2018 o 22:04 SITA, TASR

BRATISLAVA. Slovenský futbalový obranca Oliver Práznovský odohral vo štvrtok celý zápas za svoj arménsky tím FC Alaškert proti čiernohorskému majstrovi Sutjeska Nikšič (0:0) v 2. predkole Európskej ligy 2018/2019.

Alaškert po predchádzajúcom víťazstve 1:0 na ihrisku Sutjesky postúpil do 3. predkola, kde sa stretne so zdolaným klubom z dvojice CFR Kluž (Rum.) - Malmö FF (Švéd.).

Niekdajší kapitán ŠK Slovan Bratislava a naturalizovaný slovenský reprezentant Boris Sekulič odohral 75 minút a prispel k postupovému triumfu bulharského CSKA Sofia 3:1 nad rakúskym tímom Admira Wacker Mödling na jeho trávniku.

Bulharský tím koučuje Nestor El Maestro, tréner Trnavy v minulej sezóne.

Tomáš Malec nastúpil za litovský Žalgiris Vilnius až v 93. minúte proti lichtenštajnskému FC Vaduz, jeho tím remizoval na ihrisku súpera 1:1 a postúpil do 3. predkola.

Iný slovenský futbalista Lukáš Štetina nastúpil v 96. minúte za český tím Sparta Praha, ktorý zvíťazil na domácom ihrisku 2:1 proti srbskému Spartak Subotica. Sparta však po prehre na ihrisku súpera (0:2) ďalej nepostúpila.

Európska liga 2018/2019 - 2. predkolo, odvety:

Trenčín - Górnik Zabrze 4:1 (2:0)

Góly: 20. a 90. Čatakovič, 10. Angulo (vlastný), 59. Azango - 61. Smuga

/prvý zápas 1:0, do 3. predkola postúpil AS Trenčín/

Dinamo Minsk - Dunajská Streda 4:1 (1:0)

Góly: 19. a 58. Nikolič, 47. Chvasčinski, 51. Ivanov (z 11 m) - 73. K. Vida

/prvý zápas 3:1, do 3. predkola postúpilo Dinamo Minsk/

Slovan Bratislava - Balzan 3:1 (1:0)

Góly: 70. a 71. Šporar, 7. Čavrič - 77. Cadu

/prvý zápas: 1:2, do 3. predkola postúpil Slovan/

Alaškert Jerevan - Sutjeska Nikšič 0:0

/Oliver Práznovský (Jerevan) odohral celý zápas/

/prvý zápas 1:0, Alaškert Jerevan postupuje do 3. predkola/

KF Laci - Molde FK 0:2 (0:2)

Góly: 41. Aursnes (11m), 45. Strand

/prvý zápas 0:3, Molde FK postupuje do 3. predkola/

AEK Larnaka - Dundalk 4:0 (3:0)

Góly: 13. a 38. Tričkovski, 21. Tete, 87. Tomas

/prvý zápas 0:0, AEK Larnaka postupuje do 3. predkola/

FC Flora Tallinn - APOEL Nikózia 2:0 (2:0)

Góly: 32. Kams, 37. Poom

/prvý zápas 0:5, APOEL Nikózia postupuje do 3. predkola/

FC Valletta - HŠK Zrinjski Mostar 1:2 (0:1)

Góly: 56. Borg - 30. Barišič, 67. Filipovič

ČK: 50. Galič (Mostar)

/prvý zápas 1:1, HŠK Zrinjski Mostar postupuje do 3. predkola/

Slavia Sofia - Hajduk Split 2:3 (1:1)

Góly: 44. Ivanov (11m), 72. Jomov - 24. Jurič, 55. Caktaš (11m), 87. Vucur

/prvý zápas 0:1, Hajduk Split postupuje do 3. predkola/

Trakai - Partizan Belehrad 1:1 (1:1)

Góly: 10. Osipov - 45.+3 Miletič

ČK: 53. Soumah (Partizan)

/prvý zápas, 0:1, Partizan Belehrad postupuje do 3. predkola/

Lilleström - LASK Linz 1:2 (0:1)

Góly: 79. Olsen - 35. Goininger, 65. Tetteh

/prvý zápas 0:4, LASK Linz postupuje do 3. predkola/

BK Häcken - RB Lipsko 1:1 (0:0)

Góly: 85. Irandunst - 47. Bruno

/prvý zápas 0:4, RB Lipsko postupuje do 3. predkola/

Lincoln Red Imps - The New Saints 1:1 (1:0)

Góly: 41. Montesinos - 82. Ebbe

/prvý zápas 1:2, The New Saints postupuje do 3. predkola/

Apollon Limassol - FK Železničar Sarajevo 3:1 (1:1)

Góly: 2., 57. a 90. Papoulis (druhý z 11m) - 44. Zec

/prvý zápas 2:1, Apollon Limassol postupuje do 3. predkola/

Progres Niederkorn - Honvéd Budapešť 2:0 (1:0)

Góly: 21. De Almeida, 84. Marques

/prvý zápas 0:1, Progres Niederkorn postupuje do 3. predkola/

Sparta Praha - Spartak Subotica 2:1 (1:0)

Góly: 28. Šural, 66. Plavšič - 75. Čečarič (11m)

ČK: 90.+8 Šural - 82. Marčič (Subotica)

/Lukáš Štetina (Sparta) hral od 90.+6 min/

/prvý zápas, 0:2, Spartak Subotica postupuje do 3. predkola/

Admira Wacker - CSKA Sofia 1:3 (0:1)

Góly: 55. Bakiš - 14. a 53. Maurides, 80. Jorginho

/Boris Sekulič (CSKA) hral do 75. minúty/

/prvý zápas 0:3, CSKA Sofia postupuje do 3. predkola/

AIK Štokholm - FC Nordsjaelland 0:1 (0:1)

Gól: 29. Olsen

/prvý zápas, 0:1, FC Nordsjaelland postupuje do 3. předkola/

FC Vaduz - Žalgiris Vilnius 1:1 (1:0)

Góly: 34. Dossou - 66. Šimkovič

Góly: 34. Dossou - 66. Šimkovič

/prvý zápas 0:1, Žalgiris Vilnius postupuje do 3. predkola/

Atromitos - Dinamo Brest 1:1 (0:0)

Góly: 80. Manousos - 90.+5 Nechajčik

ČK: 63. Mujakič (Atromitos)

/prvý zápas 3:4, Dinamo Brest postupuje do 3. predkola/

Mariupoľ - Djurgarden 2:1 pp (1:1, 0:0)

Góly: 63. Pichaljonok, 97. Fomin (11m) - 77. Badji

/prvý zápas 1:1, Mariupoľ postupuje do 3. predkola/