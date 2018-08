Nepremenená penalta a hektický záver. Slovan sa teší na rakúskeho favorita

Futbalisti Slovana vyradili v 2. predkole Európskej ligy maltský FC Balzan.

BRATISLAVA. Futbalisti Slovana Bratislava odvrátili v Európskej lige UEFA 2018/2019 blamáž a postúpili do 3. predkola.

Vo štvrtok na Pasienkoch v odvete 2. predkola zdolali maltský FC Balzan 3:1 a zmazali tak manko po prehre 1:2 z ihriska súpera.

Dva pekné góly Šporara

Slovan sa v boji o play off stretne s rakúskym Rapidom Viedeň, v prvom stretnutí nastúpia doma vo štvrtok 9. augusta (21.05 h.), odveta vo Viedni je na programe vo štvrtok 16. augusta (20.30).

Slovan potvrdil pozíciu favorita najmä v prvom polčase, v ňom Malťanov zavrel na ich polovici, no využil z množstva šancí len jednu po zásahu chorvátskeho útočníka Aleksandara Čavriča.

V druhom polčase už stratil veľkú suverenitu a dosť hazardoval, navyše Čavrič nepremenil penaltu.

Dva pekné góly slovinského útočníka Andraža Šporara zo 70. a 71. minúty mohli domácich upokojiť, no tí sa zo stavom 3:0 akoby príliš uspokojili a inkasovali po priamom kope Brazílčana Cadua.

Balzan hral na brejky

V závere hral Balzan vabank, Slovan odolal a Moha v posledných sekundách ešte nevyužil obrovskú šancu na 4:1.

"Mali sme veľmi dobrý vstup do zápasu. Čavrič išiel sám na brankára, nedal gól, ale nepribrzdilo nás to v aktivite. Z ďalšej šance sme sa už ujali vedenia.

Brankár FC Balzan Malta Steve Sultan (v popredí) vyráža penaltu Alexandra Čavriča. (zdroj: SITA)

Mali sme aj ďalšie možnosti skórovať, hoci aj súper z ojedinelej situácie trafil žrď. Vedeli sme, že budú hrať takto na brejky a čakať na prípadné šance. Pred druhým polčasom som mužstvo nabádal, aby sme pokračovali v aktivite.

To, čo sa nám nedarilo na Malte, teda prekonať obranný val na súpera, sme dokázali," povedal na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Slovana.

Ševela: Záver bol hektický

Martin Ševela si uvedomuje, že si jeho mužstvo zbytočne skomplikovalo situáciu:

"Prišli góly, po ktorých bolo 3:0, ale zbytočne sme si skomplikovali záver. Dovtedy sme boli nebezpeční po stranách, zrazu sme však začali hrať stredom, kde hrozili straty.

Po jednej mal súper brejk a z následnej štandardnej situácie výstavnou strelou znížil. Musíme na tom ešte popracovať, lebo v Európe každý jeden gól dodá súperovi energiu.

Balzan žil až do konca, záver bol hektický, ale dobre sme to ustáli. Chalani nechali na ihrisku všetko, to je dôležité.

Asi si musíme prejsť aj takýmito zápasmi s vybičovanými emóciami. Cieľ sme však splnili. Sme spokojní, že ideme ďalej."

Rapid bude mať vyššiu kvalitu

"Sme spokojní, s týmto sme išli do zápasu, aby sme vyhrali a postúpili do ďalšieho kola. Podarilo sa.

Vedeli sme, čo chceme. Museli sme dať rýchly gól, čo sa aj stalo a v druhom polčase sme pridali ďalšie góly.

Boli tam na konci emócie, ale nič vážne, to patrí k tomu. Rapid bude mať vyššiu kvalitu. Tešíme sa, bude to také derby, je to blízko seba.

Určite príde veľa ľudí, bude to prestížny zápas," povedal v mixzóne brankár Michal Šulla.

Rekordný slovenský majster v 1. predkole vyradil moldavský Orhei po výhrach vonku 4:2 a doma 5:0, teraz má tak istotu najmenej ďalších dvoch zápasov v EL.