Bol kľúčovým hráčom pri zisku titulu. Jesus predĺžil zmluvu s Manchestrom City

Brazílsky futbalista podpísal nový kontrakt až do roku 2023.

3. aug 2018 o 11:17 SITA

MANCHESTER. Brazílsky futbalový útočník Gabriel Jesus spojil svoju budúcnosť s Manchestrom City a v piatok podpísal nový kontrakt až do roku 2023.

Informáciu potvrdil klubový web City.

Dvadsaťjedenročný brazílsky reprezentant prišiel do manchesterského tímu v januári 2017 a v uplynulej sezóne pomohol City k zisku majstrovského titulu.

V 29 dueloch predchádzajúceho ročníka Premier League nastrieľal 13 gólov a na ďalšie 4 prihral.

"Chcel by som sa poďakovať fanúšikom za to, ako ma privítali v Manchestri. Môžem povedať, že rozhodnutie prestúpiť do City bolo pre mňa najlepšie v živote.

Môžem tu rásť ako futbalista, ale aj ako človek. Dôležitú úlohu pri mojom podpise zohral tréner Pep Guardiola, ale Manchester City je obrovský klub, ktorý sa stáva ešte väčším," povedal pre ManCity.com účastník majstrovstiev sveta v Rusku.