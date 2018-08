Zlatý olympijský medailista si pri tréningu prepichol lýtko, vyhýbal sa kamiónu

Švédsky biatlonista Peppe Femling ihneď podstúpil operáciu pravej nohy.

3. aug 2018 o 12:02 SITA

LYSEBOTN. Švédsky biatlonový reprezentant Peppe Femling utrpel vo štvrtok pri tréningu nepríjemné zranenie.

Počas jazdy na kolieskových lyžiach sa chcel vyhnúť kamiónu, no spadol do priekopy a nešťastne si zapichol paličku priamo do pravého lýtka.

Situáciu vyriešila až operácia v nočných hodinách, po ktorej sa zlatý medailista z februárovej olympiády v Pjongnčangu zotavuje v nemocnici.

Informoval o tom švédsky denník Aftonbladet.

"Aký by to bol príjemný víkend v Nórsku, keby sa neskončil tým, že sa poveziem v záchranárskej helikoptére.

Prvotné správy hovoria o tom, že všetko vyzerá dobre, hoci obrázky v rôznych médiách vravia opak," napísal na sociálnej sieti Instagram 26-ročný biatlonista, ktorý bol súčasťou víťaznej švédskej štafety na ZOH 2018.

Femling sa zranil počas prípravy na preteky v nórskom Lysebotne a dĺžka jeho liečenia zatiaľ nie je známa.