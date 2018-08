Senica vymenila trénera, Holanďana vystriedal Portugalčan

Frederico Ricardo prešiel vzdelaním v Porte.

3. aug 2018 o 14:50 TASR

SENICA. V klube FK Senica prišlo pred 3. kolom Fortuna ligy k zmene na trénerskej stoličke.

Holandského kormidelníka Tona Caanena vystriedal na tejto pozícii Portugalčan Frederico Ricardo.

Mladý a ambiciózny tréner

Caanen zostáva aj naďalej v klube ako zástupca sponzorov a predseda predstavenstva a bude sa viac venovať organizačnej štruktúre.

"Už po minulej sezóne som naznačoval tento scenár, nového trénera som chcel nájsť v máji, najneskôr v júni.

Čakalo sa však na dohodu s investorom a tak sme otázku kormidelníka posunuli na neskôr," uviedol k zmene na trénerskom poste Caanen.

Nový 39-ročný tréner je z Portugalska.

"Je to mladý a ambiciózny tréner, ktorý prešiel vzdelaním v Porte a má skúsenosti s trénerským chlebíčkom v Portugalsku," doplnil Holanďan.

Ricardo chce tvrdo pracovať

V Senici je Portugalčan už od stredy (1.8.). "Som veľmi rád, že tu môžem byť s tak príjemnými ľuďmi. Chcem pracovať tvrdo pre FK Senica.

“ Napriek tomu si za cieľ kladiem záchranu v najvyššej súťaži a chcem, aby hráči predvádzali atraktívny futbal, ktorý priláka do hľadiska divákov. „ Frederico Ricardo, tréner FK Senica

Ozval sa mi Ton Caanen, predstavil mi sympatický projekt, ktorý tu vytvára a zároveň je to pre mňa veľká výzva. Som rád, že som sa stal prvým Portugalcom, ktorý bude trénovať na Slovensku.

Dúfam, že budem dobre reprezentovať portugalský futbal," poznamenal nový tréner Senice.

Ako hendikep vidí, že sa mužstvo skladalo až tesne pred alebo dokonca až počas sezóny.

Senica chce bodovať

"Nie je to ideálne, ale časom sa to určite zlepší a bude to lepšia a lepšie. Napriek tomu si za cieľ kladiem záchranu v najvyššej súťaži a chcem, aby hráči predvádzali atraktívny futbal, ktorý priláka do hľadiska divákov," doplnil Ricardo.

Mužstvo už v sobotu čakajú Zlaté Moravce, ktoré Senicu privítajú v domácom prostredí a v úvodných dvoch dueloch nebodovali.

"Čaká nás veľmi náročný súper, ktorý má veľmi dobré mužstvo. V úvode mal ťažkých súperov Slovan Bratislava a Spartak Trnava a určite bude chcieť bodovať.

Bude to náročné, my však tiež chceme bodovať a najlepšie za tri body," zakončil nový kormidelník záhoráckeho mužstva.