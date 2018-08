Rehák Štefečeková získala bronz na majstrovstvách Európy

Slovenka na ME získala ôsmu medailu.

3. aug 2018 o 17:08 (aktualizované 3. aug 2018 o 17:27) SITA

LEOBERSDORF. Slovenská reprezentantka Zuzana Rehák Štefečeková si na majstrovstvách Európy v streľbe z brokových zbraní v rakúskom Leobersdorfe vybojovala bronzovú medailu.

Dvojnásobná strieborná olympijská medailistka prenikla medzi finálovú šesticu výkonom 118 terčov (24-23-25-24-22) zo 4. miesta (so zhodným výkonom ako súperky na 3. a 5. priečke).

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Členka ŠCP Bratislava, ktorá sa v súbojoch o medaily sa na podujatí tohto rangu predstavila už dvanástykrát, nadviazala na svoje predchádzajúce úspechy a pridala ôsme kontinentálne pódiové umiestnenie (2 - 3 - 3). Vo vyraďovacej časti trafila 31 zo 40 terčov, lepšie si počínali len dve súperky.

Prečítajte si tiež: Strelci sú flákači. Len Barteková trénuje za dvoch, tvrdí Rehák Štefečeková

Rehák Štefečeková sa v náročnej situácii ocitla hneď v úvode, keď po štyroch trafených terčoch prišla séria štyroch chýb. Po desiatom terči mala na konte len päť bodov a delila sa o 4. - 5. miesto.

Rovnaké umiestnenie jej patrilo aj po ďalších piatich výstreloch, ale potom sa postupne začala posúvať vyššie. Po 22. terči sa už delila o bronzovú pozíciu a o šesť výstrelov neskôr bola sama na treťom mieste.

Po 34. terči mala istotu cenného kovu. So súťažou sa rozlúčila neúspešným 40. výstrelom vo finále, po ktorom mala dvojbodový odstup na francúzsko-britskú dvojicu Melanie Couzyová - Kirsty Barrová idúcu do boja o zlato.

Oproti lanským ME v Baku, kde skončila piata, si polepšila o dve priečky.

"V prvom momente pociťuje človek určité sklamanie, že sa nedostal medzi dvojicu najlepších, ale vzhľadom na to, ako finále začalo, bolo by nevďačné byť nespokojná s tým, ako to napokon dopadlo. Som narobená, ale šťastná aj za bronz," uviedla po pretekoch zverenka trénera Branislava Slamku.

ME v streľbe 2018

Trap - konečné poradie: