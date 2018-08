Žilina predala Hancka za štyri milióny. Z Dinama by šiel za dvojnásobok

Prečo je slovenský talent hodný miliónov?

3. aug 2018 o 18:30 Pavol Spál

Rozhovor pre denník SME: Ozývajú sa mu najväčšie a najbohatšie kluby v Európe. Zastupuje totiž jedného z najtalentovanejších slovenských futbalistov Stanislava Lobotku. Ako vyzerajú rokovania s veľkoklubmi? Aj o tom hovorí futbalový agent BRANISLAV JAŠUREK zo spoločnosti FairSport.

V súvislosti so Stanislavom Lobotkom sa neustále spomína záujem veľkoklubov ako SSC Neapol, Tottenham, Arsenal či Paríž Saint-Germain. Nakoľko je to vážne?

„Nejaké šumy okolo neho sú, ale je veľká šanca, že zostane v Celte Vigo. Isto by z toho nebol nešťastný. So všetkými spomínanými klubmi sme sa rozprávali na tému Lobotka, ale ani jedna debata sa nezmenila na konkrétnu ponuku. V posledných dňoch transferového obdobia (koncom augusta - pozn. red.) sa však môže stať hocičo."

Ako to prebieha, keď má o hráča záujem klub ako Paríž Saint-Germain?

„V debatách rozoberáme trebárs to, koľko by Celta za Lobotku pýtala či ako by to vyzeralo s jeho platom. Je to sondovanie situácie. So zástupcom veľkoklubu preberáme viac hráčov a jednou z hlavných tém je, samozrejme, Lobotka. Dnes ho už všetci poznajú, registrujú jeho výkonnosť, vedia, že je to dobrý futbalista.

Ku konkrétnej ponuke je však dlhá cesta. Ak napríklad Paríž vie, že potrebuje defenzívneho stredopoliara, tak si vysonduje päť hráčov, ktorí spĺňajú jeho predstavy na tento post. Zistia si o nich všetko potrebné. Najprv debatuje klub so mnou, o dve hodiny s agentom iného hráča a potom s iným agentom ďalšieho hráča.

Lobotka patrí medzi futbalistov, ktorí majú kvalitu na to, aby v takomto klube hrali. Ale to neznamená, že si Paríž kúpi práve jeho. O Lobotkovi som sa rozprával nielen s klubmi, ktoré ste spomínali, ale aj s Evertonom, Manchestrom United, Liverpoolom.