Prečo nešiel do Anglicka? V Chelsea ma chcel iba tréner, vysvetlil Higuaín

Argentínčan opustil turínsky Juventus.

3. aug 2018 o 22:04 SITA

MILÁNO. Argentínsky futbalový reprezentant Gonzalo Higuaín odišiel z Juventusu Turín do AC Miláno, údajne však mohol zamieriť aj do FC Chelsea, ak by londýnsky klub oňho prejavil väčší záujem.

Skúsený útočník vyhlásil, že tréner Maurizio Sarri, ktorý ho viedol už v Neapole, ho chcel mať znovu vo svojom tíme.

Higuaín mal pocit, že v Chelsea má oňho záujem iba kouč a to mu bolo málo.

AC Miláno získalo Argentínčana na hosťovanie spolu s Mattiom Caldarom, opačným smerom zamieril Talian Leonardo Bonucci, ktorý sa po roku vrátil späť do tímu, v ktorom odohral sedem rokov.

"Celkom úprimne, Sarriho si veľmi vážim, ale on bol jediný, kto o mňa prejavil záujem. V Miláne ma chceli azda všetci, a preto som prestúpil práve do tohto tímu," povedal Higuaín podľa goal.com.

Tridsaťročný útočník hral za Juventus od roku 2016, keď prestúpil z SSC Neapol.