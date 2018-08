Slovenskí plavci skončili ôsmi v štafete, Peaty získal zlato v svetovom rekorde

Jedenáste zlato v kariére na ME v dlhom bazéne si vybojovala Sarah Sjöströmová.

4. aug 2018 o 18:53 (aktualizované 4. aug 2018 o 20:00) TASR

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



GLASGOW. Zlato vo svetovom rekorde za rovných 57 sekúnd na 100 m prsia získal v sobotu na ME v Glasgowe britský plavec Adam Peaty.

O 13 stotín prekonal vlastné historické maximum z OH 2016 v Rio de Janeiro.

Striebro ukoristil so stratou 1,54 sekundy jeho krajan James Wilby, bronz putuje do Ruska vďaka Antonovi Čupkovovi (+1,96).

"Som šťastný, bol to perfektný výkon. Ani tomu sám neverím, že to takto dobre skončilo. Energiu som čerpal od skvelého publika," povedal bezprostredne po pretekoch do kamier Eurosportu 23-ročný svetový rekordér.

Quadarellová súperkám nedala šancu

Talianska plavkyňa Simona Quadarellová vyhrala suverénnym spôsobom zlatú medailu v disciplíne 800 m voľným spôsobom.

Dosiahla čas 8:16,35 minúty a o 5,56 sekundy odsunula na striebornú pozíciu Maďarku Ajnu Keselyovú.

Bronz získala Ruska Anna Jegorovová (+8,26).

Jedenáste zlato pre Sjöströmovú

Jedenáste zlato v kariére na ME v dlhom bazéne si vybojovala na 100 m motýlik Švédka Sarah Sjöströmová (56,13).

Aj ona bola suverénna a o 1,17 sekundy na druhé miesto odsunula Rusku Svetlanu Čimrovovú.

Druhý svetový rekord v druhom finálovom bloku šampionátu v dlhom bazéne vytvoril Rus Kliment Kolesnikov na 50 m znak časom rovných 24 sekúnd.

O 4 stotiny prekonal Brita Liama Tanckocka, ktorý držal toto maximum ešte z roku 2009 z Ríma.

Druhý finišoval Rumun Robert-Andrei Glinta (+0,55), bronz získal Ír Shane Ryan (+0,64).

Slovenská štafeta skončila ôsma

Záverečnou finálovou disciplínou v sobotu bola mixštafeta na 4x200 m kraul so slovenskou účasťou, zlato získali Nemci v rekorde šampionátu 7:28,43.

Slovenské kvarteto v zložení Richard Nagy, Adam Halás, Nikoleta Trníková, Laura Benková obsadilo ôsmu pozíciu.

Časom 8:03,50 opäť vylepšilo národný rekord 8:04,58 z dopoludňajšej rozplavby.

Finálové výsledky:

ženy:

800 m v.sp.: 1. Simona Quadarellová (Tal.) 8:16,35 min., 2. Ajna Keselyová (Maď.) +5,56 s, 3. Anna Jegorovová (Rus.) +8,26

100 m motýlik: 1. Sarah Sjöströmová (Švéd.) 56,13, 2. Svetlana Čimrovová (Rus.) +1,17, 3. Elena Di Liddová (Tal.) +1,45

50 m v.sp.: 1. Sarah Sjöströmová (Švéd.) 23,74 - nový rekord šampionátu, 2. Pernille Blumeová (Dán.) +0,01, 3. Ranomi Kromowidjojová (Hol.) +0,47

muži:

100 m prsia: 1. Adam Peaty 57,00 s - nový svetový rekord, 2. James Wilby (obaja V.Brit.) +1,54, 3. Anton Čupkov (Rus.) +1,96

50 m znak: 1. Kliment Kolesnikov (Rus.) 24,00 - nový svetový rekord, 2. Robert-Andrei Glinta (Rum.) +0,55, 3. Shane Ryan (Ír.) +0,64

mixštafeta:

4x200 m v.sp.: 1. Nemecko (Jacob Heidtmann, Henning Mühlleitner, Reva Foosová, Annika Bruhnová) 7:28,43 - nový rekord šampionátu, 2. Rusko +0,94, 3. Veľká Británia +1,29, ... 8. SLOVENSKO (Richard Nagy, Adam Halás, Nikoleta Trníková, Laura Benková) +35,07 - nový rekord SR