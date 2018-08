Kližan sa vyrovnal Hrbatému aj Kučerovi a je novou slovenskou jednotkou

Kližan získal šiesty titul na hlavnom okruhu ATP.

4. aug 2018 o 23:19 SITA

KITZBÜHEL. Slovenský tenista Martin Kližan sa po takmer trinástich mesiacoch vrátil do elitnej stovky vo dvojhre vo svetovom rebríčku ATP.

Podarilo sa mu to zásluhou prvenstva na turnaji ATP World Tour 250 Generali Open na antuke v rakúskom Kitzbüheli.

V sobotňajšom finále, v pozícii kvalifikanta, zdolal Denisa Istomina za 69 minút 6:2, 6:2.

Jeho súper si pritom musel účasť v hlavnom pavúku tiež vybojovať v kvalifikácii.

Kližan získal šiesty titul na hlavnom okruhu ATP a vyrovnal zápis svojho trénera Dominika Hrbatého aj Karola Kučeru.

Kližan pred zápasom žartoval

Najúspešnejším Slovákom v tomto smere je Miloslav Mečíř, ktorý v druhej polovici osemdesiatych rokov ovládol jedenásť podujatí.

Do renkingu si Kližan pripísal 250 bodov a od pondelka mu bude oficiálne patriť 77. priečka.

Dvojhra - semifinále: Martin Kližan (SR) - Denis Istomin (Uzbek.) 6:2, 6:2 za 69 minút

"Aj som pred zápasom žartoval, že už to bude iba lepšie, a že ho vyrovnám. Povedal mi, že rekordy sú na to, aby sa prekonávali. Dúfam, že sa mi to podarí a pôjdeme ešte vyššie," povedal po sobotňajšom víťazstve Kližan.

Napriek dosiahnutej méte však dvadsaťdeväťročný Bratislavčan nemá v pláne špeciálnu oslavu, ani sa s trénerom o nič nestavili.

"Nie, nič takéto sa nechystá. V našom športe to nemáme veľmi zaužívané," dodal Kližan pre agentúru SITA.

Nová slovenská tenisová jednotka

Kližan sa okrem výrazného posunu v rebríčku môže tešiť z postu slovenskej jednotky, je o dve miesta pred Lukášom Lackom.

V prvej stovke na svete ich doplní Jozef Kovalík. Slovensko nemalo trojnásobné zastúpenie v top 100 od júla 2016.

Kližan od začiatku spolupráce s Dominikom Hrbatým postupne zvyšuje svoju výkonnosť, ale konečný cieľ stanovený nemá.

"Snažím sa ísť krok po kroku, zo dňa na deň a turnaj za turnajom. Človek môže vypadnúť trikrát po sebe v prvom kole, či kvalifikácii, ale aj vyhrať turnaj.

V tom je tenis krásny, človek nikdy nevie a každý týždeň dostane novú príležitosť niečo dosiahnuť. Som veľmi rád, že som využil svoju šancu a vyhral tento turnaj," povedal Kližan, pre ktorého je doterajšie maximum v renkingu ATP 24. miesto.

Čaká ho jeden z najväčších challengerov na svete

Kližan si môže svoje postavenie ešte zlepšiť.

Pred vrcholom grandslamovej sezóny US Open (27. augusta - 9. septembra) sa predstaví ešte na jednom antukovom podujatí - challengeri v nemeckom Pullachu.

"Pred štyrmi týždňami som sa prihlásil na turnaj v Pullachu, takže s Dominom tam ideme. Je to jeden z najväčších challengerov na svete.

Dúfam, že aj tam sa mi bude dariť a uhrám nejaký dobrý výsledok," načrtol Kližan, ktorý sa do hlavnej súťaže US Open musí prebojovať opäť cez kvalifikáciu.