Majstrovská Trnava prehrala už druhýkrát, tentoraz v Podbrezovej

Hlasy trénerov:

David Holoubek, tréner Ružomberka: "Mali sme výborný vstup, ale potom sme odohrali veľmi zlý prvý polčas. Žilina nás prevýšila kombinačne i v rýchlosti. Takisto bola agresívnejšia. Som spokojný s výsledkom, ale nie s výkonom. Mne sa ten zápas úplne nepáčil, chalani dokážu zahrať lepšie. Predovšetkým v prvom polčase boli hostia kvalitnejším tímom. Máme čo zlepšovať."

Jaroslav Kentoš, tréner Žiliny: "Videli sme dobrý zápas, súper mal lepší vstup, keď veľmi skoro strelil pekný gól. My sme však dobre zareagovali, mužstvo malo slušný úsek. Škoda, že sme niektoré situácie nedotiahli. Za stavu 1:1 sa stretnutie lámalo. Súper nás prevýšil v krídelných priestoroch, kde mal vyššiu kvalitu. Tam sa aj zlomil zápas. Daniel sa presadil a inkasovali sme dva rýchle góly. Potom sme prevzali iniciatívu, urobili všetko preto, aby sme znížili, no už sa nám to nepodarilo."