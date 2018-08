Slovan sa dostal na čelo tabuľky, Dunajská Streda otočila zápas v Nitre

Hlasy po zápase:

Ivan Galád, tréner Nitry: "Futbal prináša emócie. Pre divákov väčšinou pozitívne. Jednému mužstvu radosť, druhému smútok. My sme veľmi smutní. Hráči túžili zvíťaziť. Za stavu 2:0 sme chceli zápas zvládnuť. Tri góly doma nesmieme dostať. Veľmi mi je ľúto chlapcov, ktorí sú smutní. Ako sme sa pripravil my a súper, tak by sa mali pripraviť aj iní."

Peter Hyballa, tréner DAC: "Veľký kompliment musím dať Ivanovi Galádovi a jeho chlapcom. Odohrali výborný zápas s výbornou defenzívnou organizáciou. Posledných 20 minút zápasu sa hralo ako na Divokom západe, hralo sa hore dole. Ako sme vyhrali my, tak mohla vyhrať aj Nitra. V poslednej sekunde sa nám podarilo so šťastím skórovať. Prvý polčas bol z našej strany výborný, ale napriek tomu sme inkasovali gól. Na začiatku druhého polčasu sa nám stalo to isté, ale výborne sme na to zareagovali. Hráči ukázali skvelú mentalitu. Na lavičke sme mali žolíka Pačindu. Išli sme do risku a som šťastný, že máme ďalšie víťazstvo. Ďakujeme aj naším fanúšikom."