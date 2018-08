Slovenky sa o limit usilovali dva roky. Neúčasť na ME museli dlho predýchavať

Tréner Radoslav Dubovský bude mať na ME na starosti iba trojskokana Tomáša Veszelku.

6. aug 2018

BRATISLAVA. Po takmer dvadsiatich rokoch bude dlhoročný tréner skokanských sestier Janky a Danky Velďákových Radoslav Dubovský na veľkom medzinárodnom podujatí koučovať iba jedného svojho zverenca.

Keďže technický delegát Európskej atletiky (EA) neschválil účasť oboch sestier na 24. majstrovstvách Európy v Berlíne, ich tréner bude mať na starosti iba trojskokana Tomáša Veszelku.

"Danka a Janka museli svoju neúčasť v Berlíne dlho predýchavať, bolo im veľmi smutno, aj si poplakali, že sa na tento šampionát nedostali. Dosť ich to zobralo. Nesú to veľmi ťažko. Veď sa o ten berlínsky limit usilovali dva roky.

Mňa to tiež veľmi mrzí, pretože obom k limitu chýbali mnohokrát naozaj iba centimetre. Mnohokrát im ho odfúkol silný vietor, zmarili im ho zlé poveternostné podmienky. Ale stalo sa.

Kým som bol s nimi v kontakte, bojoval som s tým statočne, povzbudzoval som ich, aby našli motiváciu v ďalších podujatiach, ktoré ešte majú pred sebou, ale musím priznať, že mi prišlo veľmi clivo, keď som bez nich v Bratislave nastupoval do autobusu na letisko," povedal pre agentúru SITA Radoslav Dubovský.

Veszelka sa v tréningu nedokáže šetriť

"Premohli ma také zvláštne pocity... Nebolo to pre mňa jednoduché, veď som s nimi chodil na veľké šampionáty a olympiády od roku 2000. To je predsa už osemnásť rokov.

Chvíľu mi to potrvá, kým sa s tým všetkým vyrovnám. Nepočítal som s tým, že obe budú v Berlíne chýbať," priznal tréner Dubovský.

Úspešný odchovanec MAC Redox Lučenec Tomáš Veszelka. (zdroj: SITA/Marek Mrviš)

Aj pre neho bude v tejto neľahkej situácii dobré, že v dejisku šampionátu bude zo svojej tréningovej skupiny skokanov a trojskokanov viesť aspoň 23-ročného rodáka z Lučenca a odchovanca tamojšej atletiky Tomáša Veszelku.

"Tomáš je v týchto dňoch zdravotne fit. Doteraz trénoval naplno, naša spoločná príprava na šampionát prebiehala bez väčších problémov,

hoci sem - tam sme museli trochu znížiť úroveň zaťaženia organizmu, aby sme niečo nepokazili.

Aby sa nedajbože pred šampionátom opäť nezranil, pretože on sa v tréningu nedokáže šetriť. V tomto smere je maximalista. Vždy ide naplno, vždy chce dokázať, že má na to, aby skákal ďaleko.

Som rád, že je v poriadku," rozhovoril sa tréner Dubovský o svojom zverencovi.

Má na finálovú dvanástku

Ako ďalej uviedol, výkony Tomáša dokáže výrazne ovplyvniť najmä vstup do súťaže. To ho vie mentálne nastaviť.

V jeho prípade veľa závisí od prvého pokusu v súťaži, ako sa do nej ´nakopne´.

"Ak mu bude vychádzať rozbeh a bude sa dobre triafať do odrazu, momentálne má natrénované na to, aby v Berlíne urobil dobrý výsledok. Bol by som zlý tréner, keby som tvrdil niečo iné," pripomenul Radoslav Dubovský a pokračoval:

"Aktuálne je v takej forme, že môže reálne pomýšľať na postup do finálovej dvanástky. Stále sa pohybuje na hrane postupu. Som presvedčený, že Tomáš má na to, aby v nedeľu 12. augusta skákal v Berlíne vo finále majstrovstiev Európy."

Tomáš Veszelka minulý rok prekvapil 4. miestom na ME pretekárov do 23 rokov v Poľsku, vďaka čomu si o jednu pozíciu zlepšil umiestnenie z predchádzajúceho európskeho šampionátu do 23 rokov.