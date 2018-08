Galád po prehre: Verím, že niektoré veci posúdi komisia na to určená

Nitra viedla 2:0 nad Dunajskou Stredou. Napokon zápas prehrala.

6. aug 2018 o 10:13 SITA

NITRA. Pod Zoborom sa v nedeľu konal veľký futbalový sviatok.

Hráči domácej Nitry po niekoľkomesačnom exile v Zlatých Moravciach premiérovo nastúpili na trávniku svojho zrekonštruovaného štadióna, ktorý dostal modernejšiu podobu.

Keď k tomu pripočítame súpera zvučného mena FC DAC 1904 Dunajská Streda, výsledkom bol výborný fortunaligový zápas pred takmer sedemtisícovou kulisou.

Všetko nasvedčovalo tomu, že Nitra v dueli 3. kola pokrstí vynovený stánok víťazstvom.

Mužstvo trénera Ivana Galáda viedlo ešte v 65. min 2:0, ale napokon sa muselo skloniť pred húževnato bojujúcim protivníkom a nezískalo ani bod (2:3).

"Futbal prináša emócie - pozitívne, ale aj negatívne. My sme po tomto zápase spoločne s divákmi smutní. Hráči chceli zvíťaziť a za stavu 2:0 sme boli k tomu naozaj blízko.

Prehrali sme, no aj napriek tomu chcem poďakovať hráčom a rovnako aj všetkým divákom, ktorí prišli.

V zápase sa mi niektoré veci nepáčili, ktoré verím, že posúdi komisia na to určená. Takto sa pripravila Dunajská Streda a rovnako sa do budúcna pripravíme aj my," uviedol po zápase kouč domáceho tímu Galád.

Dunajská Streda potrebovala Pačindu

Skvelý obrat DAC režíroval Erik Pačinda. Reprezentant SR pred týždňom pre zranenie chrbta nedohral duel s Michalovcami, preto v Nitre naskočil do zápasu až v 62. min.

Zakrátko však znížil na 1:2 a v neskoršom priebehu sa po jeho akciách zrodili ďalšie dva zásahy útočníka z Pobrežia Slonoviny Vakouna Issoufa Baya - ten rozhodujúci po rohovom kope v 95. min.

Tréner Nitry Ivan Galád bol po zápase sklamaný. (zdroj: SITA)

"Deň pred zápasom som trénoval prvýkrát skoro po týždni. Dohodol som sa s trénerom, že nastúpim až v druhom polčase v závislosti od vývoja. Nitra viedla 2:0, asi ma chlapci potrebovali.

Posledných 30 minút sme sa zomkli a na ihrisku to bolo vidieť. Nitra otvárala nový štadión, trochu sme jej to pokazili. Môžem však povedať, že to bol najkrajší obrat, aký som zažil," povedal 29-ročný Pačinda pre TA3.

"Opäť sa ukázal charakter tohto mužstva. Nikdy sa nevzdávame a bojujeme až do konca. Myslím si, že v druhom polčase bolo vidieť, kto chce viac zvíťaziť.

Ani za stavu 0:2 sme sa nevzdali a nakoniec sme mohli znova oslavovať v poslednej minúte. Bolo to krásne," dodal ďalší člen reprezentačného áčka z tímu DAC - stopér Ľubomír Šatka.

Mohli vyhrať oba tímy

Futbalisti Dunajskej Stredy sú po troch kolách stále stopercentní rovnako ako bratislavský Slovan.

“ Klobúk dole pred Dunajskou Stredou. Po zápasoch v pohárovej Európe sa dokázala ´vyžmýkať´ do konca. „ Lukáš Hroššo, brankár FC Nitra

Po vypadnutí v 2. predkole Európskej ligy 2018/2019 s bieloruským Dinamom Minsk (1:3 doma, 1:4 vonku) však v zápase v Nitre v sebe našlo silu poradiť si aj s nepriaznivým dvojgólovým mankom.

"Nitra odohrala v defenzíve výborný zápas. Posledných dvadsať minút tohto stretnutia bolo ako na divokom západe, hralo sa hore-dole. Rovnako ako sme vyhrali my, mohla vyhrať aj Nitra.

V poslednej minúte sa nám však podaril vsietiť gól, a tak sme veľmi šťastní. Hráči odviedli presne to, čo mali. Naša výborná hra však mala aj negatívnu stránku. Hlavne v prvom polčase bolo málo príležitostí na skórovanie," skonštatoval nemecký tréner DAC Peter Hyballa.

"Chýbalo nám trošku šťastíčka. Obidve mužstvá podali dobrý výkon a zaslúžili si bodovať. Klobúk dole pred Dunajskou Stredou. Po zápasoch v pohárovej Európe sa dokázala ´vyžmýkať´ do konca.

Futbalisti FC Nitra vedenie neudržali. (zdroj: SITA)

Využila našu slabšiu pasáž 10-15 minút. Vtedy sa zápas lámal. Mohli sme dať z brejkov tretí gól.

Naopak, súper na konci využil štandardku, z ktorej sme dostali nešťastný gól," smutne poznamenal nitriansky gólman Lukáš Hroššo.