Trnava hrá ako Atlético Madrid. Vyhrala, lebo ju nikto nebral vážne, tvrdí bývalý slovanista

V 3. predkole Ligy majstrov hrá v utorok Trnava na pôde slávnej Crvenej zvezdy Belehrad.

6. aug 2018 o 17:19 Pavol Spál

BELEHRAD. Futbalisti Spartaka Trnava majú v úvode sezóny dve tváre.

Kým v Lige majstrov sa dostali nečakane cez dvoch súperov až do tretieho predkola, v domácej súťaži sa trápia aj so slabými.

Prehrali na pôde Senice i Podbrezovej, zhodne 0:1. Medzitým vyhrali 1:0 doma nad Zlatými Moravcami.

V troch ligových zápasoch dali teda jediný gól, navyše z penalty, ktorá zrejme ani nemala byť.

„Náš káder nie je taký široký a niekedy na to doplácame v slovenskej lige. Ale nedá sa nič robiť, Trnava získala titul, aby hrala poháre, a my to chceme maximálne využiť.

Finančná stránka je tiež dôležitá. Bohužiaľ, prinesie to aj zopár starostí,“ priznal tréner Spartaka Radoslav Látal.

Ako hráč toho zažil veľa, je vicemajstrom Európy (1996) a so Schalke 04 vyhral o rok neskôr Európsku ligu.

Trnava pod jeho vedením prežíva v Lige majstrov eufóriu a v utorok hrá prvý zápas tretieho predkola na pôde favorizovanej Crvenej zvezdy Belehrad (začiatok o 20.30).

„Náš súper je ešte o úroveň vyššie ako predtým Legia Varšava. Pricestovali sme s cieľom dosiahnuť taký výsledok, aby bolo v odvete ešte o čo hrať,“ naznačil Látal.

Skupinovú fázu zažil iba Bakoš

Najskúsenejším a najstarším hráčom Trnavy je úplný nováčik Marek Bakoš. Bývalý reprezentant prišiel do tímu len pred pár dňami na hosťovanie z Plzne.