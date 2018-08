Slováci neudržali vedenie proti Švédom, prehrali v šesťgólovom zápase

Hlasy po zápase:

Viliam Čacho, tréner SR "18": "Bolo vidieť, že z prípravného zápasu proti USA sa chlapci poučili. Síce sme nemali veľa času, ale urobili sme si rozbor zápasu proti USA, a hlavne vo veciach, z ktorých sme proti Američanom inkasovali góly, sme boli dnes ďaleko silnejší. Prehra mrzí, ale švédska kvalita bola na vysokej úrovni.

Mali veľa príležitostí na strelenie gólov, na druhej strane málokedy s nimi hráte zápas, v ktorom je 2:2 po dvoch tretinách. Možnože keby v tretej tretine nedostaneme gól hneď v jej úvode, tak sa hra vyrovná a možno by sme aj začali mať navrch my, keďže by Švédi určite začali nervóznieť. Nezvládli sme to a nakoniec sme prehrali 2:4."

Patrik Kozel, brankár SR "18": "Bol to dobrý zápas, prehrať so Švédmi 2:4 nie je až také zlé. Ale mrzí ma to, po dvoch tretinách bol stav 2:2, mohli sme ich zdolať. Vraveli sme si, že musíme zostať trpezliví, dvoma gólmi na začiatku tretej tretiny sme ich však posadili na koňa. Taký stav sa už ťažko otáča."