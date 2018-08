Najmladší svetový rekordér v plávaní je z Ruska. Chce byť ako Phelps

Mladý ruský plavec má už tri tituly z ME.

7. aug 2018 o 14:20 Miloslav Šebela

BRATISLAVA, GLASGOW. Na šampionátoch a olympijských hrách vybojoval 66 zlatých medailí, zaplával 39 svetových rekordov a potom s plávaním skončil.

Michael Phelps už vo svetovom plávaní nie je dva roky. Odvtedy chýba v bazénoch veľká osobnosť.

Šampión, ktorý by vynikal viac ako v jednom plaveckom štýle a pred súpermi by vynikal.

Taký výnimočný plavec ako bol Baltimorčan už nemusí byť nikdy. Na ME v Glasgowe sa však ukazuje niekoľko nádejných tínedžerov.

Medzi nimi vyniká Rus Kliment Kolesnikov.

Vybral si ružovú, aby ho každý videl

Osemnásťročný mladík vybojoval v Glasgowe už tri tituly majstra Európy, jeden dokonca vo svetovom rekorde. Špecializuje sa na znak. V kraule sa udrží s najlepšími.

Po víťazstve na sto metrov znak sa v cieli až tak netešil a vystretým palcom a ukazovákom naznačoval, že len taký malý rozdiel ho delil od ďalšieho svetového rekordu. Prvý zaplával na polovičnej trati.

"Ale nie je to všetko, čo dokážem. Verím, že viem ísť ešte rýchlejšie," vravel pre akreditované médiá.

K titulu mu gratuloval aj doterajší držiteľ najlepšieho času na 50 m znak Liam Tancock.

Z Kolesnikova môže byť v najbližších rokoch veľký šampión. V bazéne ho každý ľahko rozozná.

Stačí hľadať ružovú čiapku. Medzi mužmi ružovú nenosí v podstate nik. Teda okrem Rusa. „Páči sa mi, pretože každý si ju hneď všimne,“ hovorí ruský znakár.

Okrem toho ani v bazéne neskladá z krku malý krížik. Plavci pritom zvyknú odložiť všetky šperky, aby im nič neprekážalo a nespomaľovalo ich vo vode.

Kolesnikov na to nehľadí.

Najmladší svetový rekordér

A za vzor má práve legendu – Phelpsa.

„Je najlepším plavcom histórie. On ukázal, že nič nie je nemožné. Uznávam ho, hoci Phelps sa nikdy nešpecializoval na znak, snažil sa uspieť v rôznych disciplínach,“ hovoril Kolesnikov pre Ria Novosti.

„Chcel by som byť ako on. Na to, aby som sa zlepšil aj v ďalších štýloch mám ešte čas. Teraz bolo kľúčové pridať v znaku. Postupne by som chcel zlepšiť aj ďalšie disciplíny,“ opisuje.

Kolesnikov za svojim idolom zatiaľ zaostáva. Američan bol v osemnástke už štvornásobným majstrom sveta. Kolesnikov skončil vlani na MS najlepšie deviaty na 100 m znak.

„Vtedy ma to riadne škrelo,“ spomína na šampionát v Budapešti. V zime však na ME v krátkom bazéne vybojoval štyri tituly a teraz v Glasgowe v dlhom bazéne víťazí ďalej.

Okrem toho pri jeho mene svietia už tri svetové rekordy a v súčasnosti je najmladším spomedzi plavcov s najrýchlejšími časmi na svete.

Cieľom je olympiáda v Tokiu

Ruský šport v posledných rokoch trápili dopingové kauzy. Kolesnikov odmieta, že by za jeho skvelými časmi boli rovnaké metódy ako v minulosti.

„Za týmito výsledkami nehľadajte nič tajné. Je to výsledok tréningu,“ hovoril pre Sport-Express.

Kolesnikov zatiaľ zbiera najmä európske tituly. Celkovo ich má už sedem.

„To čo som tu dosiahol nie je nič výnimočné,“ vravel po titule zo znakárskeho šprintu na 50 m v novom svetovom rekorde. „To dôležité bude až olympiáda v Tokiu.“