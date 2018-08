Trnava využila famóznu akciu. Hrá dosť nezvyčajne, čudoval sa kouč Belehradu

Trnava remizovala na pôde Crvenej Zvezdy Belehrad 1:1.

8. aug 2018 o 1:15 Pavol Spál

BRATISLAVA. BELEHRAD. Málokde v Európe dokážu fanúšikovia vytvoriť takú búrlivú atmosféru ako v aréne Crvenej Zvezdy Belehrad, ktorú prezývajú Marakana.

Erik Grendel ju zažil druhýkrát v kariére. Pred ôsmimi rokmi ako hráč Slovana v predkole Európskej ligy asistoval na gól a jeho tím vyhral v Belehrade 2:1.

Grendel neprehral na rovnakom mieste ani v utorok v noci. Už ako hráč Spartaka Trnava v prvom zápase 3. predkola Ligy majstrov remizoval 1:1.

Spartak Trnava umlčal Marakanu, hlásal na svojej titulnej strane najčítanejší srbský denník Informer.

„Takáto atmosféra ma dokáže vybičovať, zabúdam vtedy na únavu, nie je čas na iné myšlienky. Užívam si to, každú jednu sekundu. Takto by to malo byť vždy. Zimomriavky hráč chytí už na rozcvičke,“ vravel Grendel.

Takmer ho trafila plastová fľaša plná vody, ktorú hodil jeden z rozhnevaných fanúšikov Crvenej Zvezdy.

Stredopoliar Grendel práve vtedy oslavoval gól, ktorý strelil. Zápas sledovalo viac ako 37 - tisíc divákov, ešte o dve tisícky viac ako pred ôsmimi rokmi, keď tam hral Slovan.