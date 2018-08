Ako Čierny Jastrab z Liptova Stan Mikita okúzlil hokejovú Ameriku

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



BRATISLAVA. „Keby ste ponúkli môj príbeh filmovému režisérovi, asi by vás vysmial. Neuveril by. Je to bláznivé.

Ak by som v detstve neodišiel z Československa, možno by som sa stal vojakom, vstúpil by som do komunistickej strany alebo s mojou povahou by ma asi poslali na Sibír,“ tvrdil vo svojej autobiografii Forever a Blackhawk (Navždy Čierny jastrab) Stan Mikita.

Legendárny hokejista opustil svet v utorok večer vo veku 78 rokov.

Keď sa v sezóne 1979-80 lúčil s kariérou, jeho osobné štatistiky sa zastavili na číslach 1394 zápasov (všetky odohral v drese Chicaga Blackhawks!), 541 gólov, 926 asistencií a 1467 bodov.

Stan Mikita bol prvým v Európe narodeným hokejistom, ktorý prekonal v NHL hranicu 1000 bodov. Vášni zvanej hokej však prepadol v Kanade.

Malý Stanko Gvoth vyrastal od roku 1940 v malej liptovskej dedinke Sokolče (v roku 1975 ju zatopila Liptovská Mara) a o hokej nejavil takmer žiadny záujem.

„Moju pozornosť priťahovali iba korčule, ktoré patrili staršiemu bratovi Jurajovi. Tak som si ich jedného dňa - keď brat nebol nablízku - vyskúšal. Aspoň trikrát som spadol na chrbát a potom som potajomky vrátil korčule na miesto.

Mojou smolou bolo, že som v nich kráčal aj na kameňoch, takže brat si všimol otupené hrany. Spýtal sa ma či som si ich požičal. Odvetil som, že nie. Ale brat mi pohrozil, že ak klamem, dostanem výprask.

Tak som sa priznal, že som ich mal dvadsať minút. Bola to pravda. Na dlhý čas som na korčule a hokej zabudol,“ spomínal Mikita v autobiografii.

Zo Sokolčí do St. Catharines