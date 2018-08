Mladí Slováci stratili šancu na postup, podľahli aj Kanade

Slovensko odohrá už len posledný zápas v skupine proti Švajčiarsku.

8. aug 2018 o 6:29 SITA

Hlinka Gretzky Cup 2018 hokejistov do 18 rokov: A-skupina (Edmonton): Kanada - Slovensko 4:2 (0:0, 2:0, 2:2) Góly: 22. Lafreniere (Barron, Krebs), 37. Holloway (Poulin, Barron), 43. Clarke (Dach, Lafreniere), 53. Williams (Rees, Suzuki) – 46. Golian (O. Turan, Michal Mrázik), 50. A. Turanský (Čajkovič, Matej Ilenčík) Zostava SR: Borák (Kozel) – O. Turan, Golian, Matej Ilenčík, Kňažko, Beňo, Hatina, F. Gajdoš, Hudík – Michal Mrázik, Sojka, M. Chromiak – A. Valigura, A. Turanský, Čajkovič – Škultéty, J. Haščák, M. Volko – Kormúth, J. Eliaš, D. Jendek.

EDMONTON. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov prehrala v druhom zápase turnaja Hlinka Gretzky Cup v Edmontone s Kanadou 2:4 a stratila šancu na postup do semifinále.

Ďalší program: streda 8. augusta 23:00 h SELČ Slovensko - Švajčiarsko, Fínsko - Česko štvrtok 9. augusta 3:00 h SELČ Kanada - Švédsko, Rusko - USA

Favorizovaný domáci výber si postupne vypracoval vedenie 3:0 gólmi Lafreniera, Hollowaya a Clarka .

Hráči Slovenska na to zareagovali v záverečnom dejstve presnými zásahmi Goliana s Turanským, no favoriti nedopustili komplikácie a Williams im zabezpečil ďalšie tri body do tabuľky.

Slováci nastúpia na posledný duel základnej A-skupiny v stredu o 23:00 h SELČ proti Švajčiarsku, ktoré má po súbojoch s Kanadou a Švédskom nepriaznivé skóre 0:15.

Ďalšie výsledky:

Švédsko - Švajčiarsko 5:0 (1:0, 0:0, 4:0)

Tabuľka A-skupiny:

1. Kanada 2 2 0 0 0 14:2 6 - istý postup 2. Švédsko 2 2 0 0 0 9:2 6 - istý postup 3. Slovensko 2 0 0 0 2 4:8 0 4. Švajčiarsko 2 0 0 0 2 0:15 0

B-skupina (Red Deer):

Rusko - Česko 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

USA - Fínsko 6:2 (2:1, 1:1, 3:0)

Tabuľka B-skupiny: