Bujna skončil na dvojstovke v rozbehu, Volko je nasadený

Do semifinále nepostúpili ani Bezeková s Putalovou.

8. aug 2018 o 11:31 (aktualizované 8. aug 2018 o 13:48) TASR

BERLÍN. Z rozbehov na 200 m na ME atlétov v Berlíne nepostúpil v stredu ďalej Šimon Bujna a rovnako dopadli aj obe štvrtkárky Alexandra Bezeková a Iveta Putalová.

Bujna za svojimi možnosťami výrazne zaostal a dobehol až posledný siedmy časom 21,26, a to mal v tomto roku už zabehnutých 20,67.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Bujna musú zistiť, kde urobil chyby

Postupový kľúč do semifinále, v ktorom pobeží večer (20.15) už aj nasadený Ján Volko, bol traja najlepší plus dvaja s časom.

Bujna sa medzi 30 bežcami časom zaradil na 24. priečku, najslabší postupový čas bol 20,77.

Je to výrazne horšie, ako som čakal. Túžil som zabehnúť čas pod 21 sekúnd, no neviem, prečo to nevyšlo, lebo som sa cítil v pohode.

Musím si svoj beh ešte pozrieť a zistiť, kde som urobil chyby," skonštatoval Bujna.

Bezekovej úsilie v závere

Na postup z rozbehov si mohli trúfať obe slovenské štvrtkárky, no neuspeli.

Prečítajte si tiež: Život sa jej zmenil, keď išla na autobus. Slovenka našla zmysel, ktorý bolí

Alexandra Bezeková v prvom behu a Iveta Putalová v treťom sa snažili naplniť postupovú normu do semifinále 2+6 a ak nie umiestením, tak časmi sa mohli zmestiť medzi postupujúce.

Na Bezekovej bolo vidieť úsilie v záverečnej rovinke, aby stlačila na 5. mieste čas čo najviac. Zastavil sa na 52,88 a s malou nádejou musela čakať, či na postup postačí.

Iveta Putalová začala rýchlo a vo finiši jej už chýbali s výsledným časom 53,21 sily.

Bezeková v bilancii rozbehov obsadila spomedzi 32 štartujúcich 20. miesto, 23. bola Iveta Putalová. Na postup sa žiadalo zabehnúť minimálne čas 52,44.

Putalová: V závere mi chýbali sily

Talianka Maria Benedicta Chigboluová (vpredu) a Slovenka Iveta Putalová (uprostred) počas rozbehu. (zdroj: TASR/AP)

Ôsma dráha je na štvorstovke dobrá dráha, ale keďže ja mám málo štvorstovkárskych skúseností, pre mňa až taká výhodná nebola.

Nemala som po štarte so súperkami kontakt, musela som sa spoľahnúť iba na seba, nedokázala som si optimálne rozvrhnúť sily," uviedla Bezeková, ktorú doplnila Putalová:

"Bežalo sa mi dobre, ale len prvých 250 – 300 metrov. Tréner mi poradil, aby som to rozbehla svižnejšie, no na moje pomery to bolo asi príliš rýchle, lebo v závere mi chýbali sily."

ME v atletike 2018 - výsledky

KVALIFIKÁCIE

Muži - 200 m, 3. rozbeh:

1. Eseosa Desalu Taliansko 20,39 2. Stuart Dutamby Francúzsko 20,64 ... 7. Šimon BUJNA SR 21,26

Ženy - 400 m, 1. rozbeh:

1. Laviai Nielsenová Veľká Británia 51,67 2. Catia Azevedová Portugalsko 51,84 ... 5. Alexandra BEZEKOVÁ SR 52,88

Ženy - 400 m, 3. rozbeh: