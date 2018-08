Slovan čakajú najpopulárnejší Rakúšania. Naplnia sa Pasienky?

Futbalisti Slovana v prvom zápase 3. predkola Európskej ligy privítajú Rapid Viedeň.

8. aug 2018 o 16:09 Pavol Spál

BRATISLAVA. Na staručkých Pasienkoch môže byť pod dlhšom čase väčšina sedadiel zaplnená.

V prvom zápase 3. predkola Európskej ligy bratislavský Slovan privíta Rapid Viedeň.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



„V Slovane som tri roky, ale prvýkrát sa pripravujem na takýto veľký európsky zápas. Každý futbalista má rád takéto okamihy.

Počul som, že medzi fanúšikmi Slovana a Rapidu panuje rivalita, to sa mi páči. V derby máš ako hráč ešte vyššiu motiváciu,“ povedal pre web Slovana stredopoliar Vukan Savičevič.

Slovan vyhral v tejto sezóne šesť zo siedmich zápasov a slabších súperov prevyšoval.

„Som rád, že mám príjemné starosti a nebude pre mňa jednoduché vybrať správnu jedenástku na Rapid,“ povedal tréner Slovana Martin Ševela

Najsilnejší súper

Teraz ho však čaká vyšší level. „Čaká nás určite najsilnejší súper v doterajšom priebehu sezóny. Rapid má tradíciu i kvalitu, pravidelne hráva v skupinovej fáze Európskej ligy,“ priznal Savičevič.

“ Nemyslím si, že medzi mužstvami je veľký kvalitatívny rozdiel, ale skôr favorizujem Rapid. „ Roman Pivarník, tréner Brna

Kým v kádri Slovana dominujú legionári, v rakúskom tíme majú jasnú prevahu domáci futbalisti.

Pred dvoma rokmi v predkole Európskej ligy čelil Rapidu aj Trenčín, ktorý vtedy viedol práve súčasný tréner Slovana Martin Ševela.

AS najprv doma prehral 0:4 a v odvete na rakúskej pôde vyhral 2:0.

Pivarník favorizuje Rapid

Dres Rapidu si v minulosti obliekalo desať slovenských futbalistov.

„Nemyslím si, že medzi mužstvami je veľký kvalitatívny rozdiel, ale skôr favorizujem Rapid.

Prečítajte si tiež: Slovenské kluby vylepšujú koeficient, Trnava ide nad plán

Samozrejme, aj Slovan má veľkú kvalitu, ale keď sa pozriem bližšie na to, kto by z tejto dvojice mohol postúpiť, percentuálne mi to vychádza 55:45 v prospech rakúskeho tímu," uviedol pre agentúru SITA Roman Pivarník.

V súčasnosti tréner Brna hrával za Rapid v rokoch 1994 až 1997.

Rapid je najúspešnejším rakúskym klubom v dejinách, domáci ligový titul získal 32–krát.

„V Rakúsku, má najviac priaznivcov. Drukuje mu okolo osemdesiat percent všetkých Rakúšanov,“ dodal Pivarník.

S Rapidom vyhral v roku 1996 rakúsky titul a dostal sa až do finále Pohára víťazov pohárov.