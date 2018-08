Salpeterová získala zlato v behu na 10-tisíc metrov, Tentóglou a Gubová v Berlíne prekvapili

Nečakané tituly pre Gréka Militiádisa Tentógloua v diaľke a Paulinu Gubovú.

8. aug 2018 o 21:34 (aktualizované 8. aug 2018 o 22:26) TASR

Lonah Chemtai Salpeterová z Izraela zvíťazila na ME v Berlíne vo finále behu na 10 000 m.(Zdroj: TASR/AP)

BERLÍN. Lonah Chemtai Salpeterová z Izraela zvíťazila na ME v Berlíne vo finále behu na 10 000 m časom 31:43,29.

Pôvodom Keňanka vydržala dlhé sólo a odrazila nápor striebornej Holanďanky Susan Kruminsovej, tretia dobehla Švédka Meraf Bahtová.

Vo finále behu na 10 000 m žien sa zoradilo na štarte 26 vytrvalkýň a favorizovali sa najmä Salpeterová z Izraela, alebo Canová z Turecka.

Obe čoskoro ťahali vedúcu päťčlennú skupinku, vrátane Švédky Bahtovej, Holanďanky Kruminsovej a Rumunky Bobocelovej.

Afričanky Salpeterová a obhajkyňa titulu Canová však nasadili k trháku, pridala sa k nim aj Kruminsová, až z nich napokon vybehla Salpeterová a v dlhom sóle vydržala až do cieľa.

Obdivuhodný výkon na hranici vyčerpania podala druhá Kruminsová.

Nečakaný titul pre Tentógloua

Nečakané tituly pre Gréka Militiádisa Tentógloua v diaľke a Paulinu Gubovú v guli sa zrodili na ME v Berlíne.

Tentóglou skočil víťazných 825 v 5. pokuse, Gubová vrhla zlatých 19,33 v záverečnom.

825 toľko centimetrov prekonal Militiádis Tentóglou v 5. sérii. Je to jeho sezónne maximum.

Už kvalifikácia diaľkárov naznačila, že vo finále to bude veľký boj o každý centimeter. Česi vkladali do finále veľké nádeje, Juška mal zo všetkých súperov v sezóne najdlhší skok (827) a bol najväčší kandidát aj na zlato.

Úplne však zlyhal s 12. miestom so 773 cm. Cestu k medaile mal vydláždiť minimálne osemmetrový pokus a taký sa očakával aj od jeho najväčšieho súpera, mladého Gréka Tentógloua.

Takmer v bezvetrí sa na osem metrov čakalo do 2. série, keď zavelil do útoku Nemec Heinle so sezónnym maximom 813 cm.

V 3. sérii navlas rovnako skočil Ukrajinec Nikyforov 813 cm, druhý najdlhší pokus mal lepší a Nemca z pozície lídra odsunul.

V 5. sérii však skvelý výkon podal 20-ročný Tentóglou so sezónnym maximom 825 cm a po sérii 796 - 780 - 800 - x - 825 - 704 ho už nikto z prvej priečky nevytlačil.

K doterajším juniorským medailám pridal seniorskú, a hneď zlatú.

Gubová s prvou medailou

Vo vrhu guľou jediná Európanka, čo tohto roku pokorila 20 m Nemka Schwanitzová, sa tretieho zlata za sebou na ME nedočkala.

V záverečnom pokuse ju oň pripravila Poľka Paulina Gubová s 19,33.

Jej séria 18,77 - 18,77 - x - 18,49 - 19,02 - 19,33 mala stúpajúcu tendenciu v závere a vybojovala si premiérovú šampionátovú medailu, dokonca v zlatom lesku.

Finálové výsledky

ženy

10.000 m:

1. Lonah Chemtai Salpeterová Izrael 31:43,29 2. Susan Kruminsová Holandsko 31:52,55 3. Meraf Bahtová Švédsko 32:19,34 4. Alina Rehová Nemecko 32:28,48 5. Yasemin Canová Turecko 32:34,34

guľa:

1. Paulina Gubová Poľsko 19,33 2. Christina Schwanitzová Nemecko 19,19 3. Aliona Dubická Bielorusko 18,81 4. Klaudia Kardaszová Poľsko 18,48 5. Sara Gambettová Nemecko 18,13

muži

diaľka:

1. Militiádis Tentóglou Grécko 825 2. Fabian Heinle Nemecko 813 3. Sergej Nykyforov Ukrajina 813 4. Tomasz Jaszczuk Poľsko 808 5. Thobias Nilsson Montler Švédsko 802

disk:

1. Andrius Gudžius Litva 68,46 2. Daniel Stahl Švédsko 68,23 3. Lukas Weisshaidinger Rakúsko 65,14 4. Simon Pettersson Švédsko 64,55 5. Gerd Kanter Estónsko 64,34

desaťboj: