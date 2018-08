Pracoval mu žalúdok, nie ruky a nohy. Cítil strach, tvrdí Volkova trénerka

Rozhovor pre denník SME:

Ciele Jána Volka pred európskym šampionátom v Berlíne boli jasné - dostať sa minimálne v jednej disciplíne do finále. Najrýchlejšiemu slovenskému šprintérovi sa to nepodarilo. „Už po stovke mi bolo jasné, ako to dopadne na dvojstovke,“ tvrdí jeho trénerka NAĎA BENDOVÁ.