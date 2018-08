Zenit utrpel ťažkú porážku v Minsku, chýbali mu opory

V 3. predkole Európskej ligy nehrali Mak, Dziuba ani Paredes.

10. aug 2018 o 10:04 SITA

MINSK. Po holandskom futbalovom veľkoklube Feyenoord Rotterdam, ktorý vo štvrtkovom úvodnom zápase Európskej ligy 2018/2019 podľahol AS Trenčín 0:4, je blízko vypadnutia z kontinentálneho pohára číslo dva aj ruský Zenit Petrohrad.

Víťaz Pohára UEFA (predchodca EL, pozn.) spred desiatich rokov prehral rovnako 0:4 na ihrisku bieloruského Dinama Minsk.

Semak nechal oddychovať dôležitých hráčov

Tréner petrohradského tímu Sergej Semak po dvoch víťazných zápasoch v ruskej najvyššej súťaži poriadne premiešal základnú zostavu, čo sa neukázalo ako vydarený ťah.

Podľa portálu championat.com bol tento zápas od začiatku akoby zahalený rúškom tajomstva.

Žiadna ruská televízia nezískala práva na jeho vysielanie a až hodinu pred výkopom oficiálna stránka Zenitu informovala fanúšikov, že bude vysielať prenos zo zápasu.

Navyše, klub z Petrohradu predtým ani nezverejnil menoslov hráčov nominovaných na stretnutie a novinári až v Minsku s úžasom zistili, že doma zostal reprezentačný útočník Arťom Dziuba, Argentínčan Leandro Paredes či Slovák Róbert Mak.

Ťažké, ale nie nemožné postúpiť

To sa Zenitu vypomstilo. Premožiteľ FC DAC 1904 Dunajská Streda v predošlej fáze (3:1 vonku, 4:1 doma) súpera dokonale zaskočil a rovnako ako fortunaligistovi, tak aj Zenitu doma nasúkal štyri góly.

"Dziuba odohral počas tohto leta veľa zápasov. Potrebuje nielen zápasovú prax, ale aj tréning a naberanie kondície. Argentínčan so Slovákom dostali voľno," obhajoval Semak svoje rozhodnutie, citoval ho web sport24.ru.

Štyridsaťdvaročný kouč na margo šancí svojho tímu na postup do play-off EL pre klubový web dodal: "Máme týždeň na to, aby sme sa pripravili na odvetu. Bude ťažké to zvrátiť, ale nie nemožné."