Juniorky získali bronz na ME družstiev, dominovali najmä vo štvorhrách

O medailu sa postaralo trio Lenka Stará, Viktória Morvayová a Michaela Kadlečková.

10. aug 2018 o 10:55 TASR

Sprava kapitán tenisového tímu junioriek do 18 rokov Ján Sabovčík, hráčky Viktória Morvayová, Lenka Stará a Michaela Kadlečková.(Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

BRATISLAVA. Tenisové juniorky do 18 rokov získali na ME družstiev v španielskom Valladolide už deviaty cenný kov pre Slovensko v histórii.

Trio Lenka Stará, Viktória Morvayová a Michaela Kadlečková pod vedením kapitána Jána Sabovčíka vybojovalo bronzové medaily, celkovo už po štvrtý raz.

Ženské družstvo do 18 rokov naposledy získalo na ME medailu v roku 2014, keď v Granville rovnako vybojovalo bronz.

Na slovenskú štvorhru mali recept len Bielorusky

Okrem toho má Slovensko z kontinentálneho šampionátu v tejto kategórii tri striebra, dvakrát sa tešilo z titulu. Bronz z Valladolidu bol už celkovo štvrtý.

Medailové umiestnenia SR na ME do 18 rokov: 1996 Granville 1. miesto (Cervanová, Váleková, Válkyová) 1997 Lerida 3. miesto (Šebová, Uríčková, Fislová) 1999 Lerida 2. miesto (Hantuchová, Hrozenská, Bašternáková) 2000 Granville 3. miesto (Kurhajcová, Hrozenská, Babáková) 2007 Lleida 2. miesto (Kučová, Juríková, Boczová) 2008 Granville 2. miesto (Juríková, Boczová, Luknárová) 2012 Granville 1. miesto (Ka. Schmiedlová, Uberalová, Vajdová) 2014 Granville 3. miesto (Šramková, Kr. Schmiedlová, Okáľová) 2018 Valladolid 3. miesto (Stará, Morvayová, Kadlečková)

Cesta do Španielska viedla cez kvalifikáciu v Bulharsku, jej finále hrali Slovensky proti domácim tenistkám.

"Bolo to 50 na 50 ale zvládli sme štvorhru a postúpili sme. Vo finálovej fáze v Španielsku sme dostali prvé Rumunky, o našom víťazstve rozhodla tiež štvorhra. Postúpili sme do semifinále, kde na nás čakali Bielorusky, tie boli favoritky a napokon to aj potvrdili. Nasledoval zápas o bronz s Talianskom, opäť sme v ňom triumfovali vďaka štvorhre. Som rád, že dievčatá vydržali, bolo veľké teplo, mali aj drobné zranenia. Za vybojovaný bronz im ďakujem," povedal Sabovčík v piatok na tlačovej konferencii v Bratislave.

Kvalifikácia v Bulharsku bola veľmi napínavá, záverečná štvorhra priniesla niekoľko zvratov, slovenské tenistky v nej mali až deväť mečbalov.

"Bol to svojim spôsobom zážitok, ale samozrejme hlavne veľké nervy," dodala Lenka Stará, jednotka tímu.

K úspechu pomohla atmosféra v tíme

K zisku bronzu pomohla aj dobrá atmosféra v tíme, dievčatá poďakovali trénerovi Sabovčíkovi.

"Boli sme dobrý tím, s dievčatami sme si rozumeli. Panovala medzi nami skvelá atmosféra, spolu sme vyhrávali. Je skvelé, že sme dosiahli takýto dobrý výsledok. Tréner nám pomohol aj mentálne, za čo mu tiež ďakujeme."

V boji o tretiu priečku vyhrali Slovensky nad Talianskom, šampiónom sa stalo Bielorusko. Striebro získalo Rusko.